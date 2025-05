Ο Τζο Μπάιντεν «μας γάμ..ε εντελώς» καθυστερώντας υπερβολικά να αποσυρθεί από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2024, δήλωσε ένας πρώην κορυφαίος σύμβουλος της Καμάλα Χάρις στους συγγραφείς ενός νέου βιβλίου που περιγράφει το παρασκήνιο πίσω από την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών το 2024.

Ο Ντέιβιντ Πλαφ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επιτυχημένη προεκλογική καμπάνια του Μπαράκ Ομπάμα το 2008 και ανώτερος σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο, επιστρατεύτηκε για να βοηθήσει την προεδρική υποψηφιότητα της Χάρις, αφότου ο Μπάιντεν αποσύρθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι εν μέσω φθίνουσας δυναμικής.

Η 107ήμερη προεκλογική εκστρατεία της Χάρις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ήταν «ένας γαμ…νος εφιάλτης», φέρεται να δήλωσε ο Πλαφ, σύμφωνα με τους συγγραφείς, Τζέικ Τάπερ και Άλεξ Τόμπσον, στο βιβλίο τους «Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again», αντίγραφο του οποίου εξασφάλισε ο Guardian.

«Και φταίει εξ ολοκλήρου ο Μπάιντεν», προσθέτει ο Πλαφ, σχολιάζοντας την απόφαση του πρώην προέδρου να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία και να επιμείνει επί τρεις εβδομάδες ακόμα και μετά από μια καταστροφική εμφάνιση σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ, ο οποίος έθεσε σοβαρά ερωτήματα για τις πνευματικές του ικανότητες και την ηλικία του. «Μας κατέστρεψε εντελώς».

Ο Πλαφ, μαζί με άλλους πρώην συνεργάτες του Ομπάμα, είχε εκφράσει στο παρελθόν κριτική για τον ρόλο του Μπάιντεν στην ήττα των Δημοκρατικών. Μετά την ήττα της Χάρις, είχε γράψει στο Χ (πρώην Twitter) ότι η εκστρατεία της ξεκίνησε από «έναν πολύ βαθύ λάκκο». Αργότερα διέγραψε τον λογαριασμό του.

Σύμφωνα με τον Guardian, το βιβλίο περιγράφει πώς ο Πλαφ δεχόταν τηλεφωνήματα από δωρητές της καμπάνιας του Μπάιντεν που ανησυχούσαν για τη μειωμένη ενέργεια, τις γνωστικές ικανότητες και τη δυσκολία του τότε Αμερικανού πρόεδρου να εκφωνήσει ομιλίες.

Ο ίδιος φαίνεται να πίεσε κατ’ επανάληψη τον Λευκό Οίκο και το Δημοκρατικό Κόμμα για να μάθει αν πίστευαν πραγματικά ότι ο τότε πρόεδρος μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές και κάθε φορά του έλεγαν πως μπορούσε.

Ο Guardian αναφέρει πως οι συγγραφείς του βιβλίου, Τάπερ, επικεφαλής ανταποκριτής της Ουάσιγκτον για το CNN, και Τόμπσον, πολιτικός ανταποκριτής του Axios, μίλησαν με περίπου 200 άτομα κατα τη διάρκεια του της συγγραφής, ανάμεσά τους μέλη του Κογκρέσου, του Λευκού Οίκου και της προεκλογικής καμπάνιας. Ορισμένοι από αυτούς είχαν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τη γνωστική κατάσταση του Μπάιντεν και τις απελπισμένες προσπάθειες του στενού του κύκλου να αποκρύψουν το μέγεθος της παρακμής.

Ένας ανώτερος σύμβουλος, που παραιτήθηκε από τον Λευκό Οίκο επειδή πίστευε ότι ο Μπάιντεν δεν έπρεπε να είναι ξανά υποψήφιος, παραδέχεται στους συγγραφείς: «Προσπαθήσαμε να τον προστατεύσουμε ακόμα και από το ίδιο του το προσωπικό, ώστε πολλοί να μη συνειδητοποιήσουν την έκταση της παρακμής που ξεκίνησε το 2023».

«Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Από άποψη εντιμότητας, ελάχιστοι στην πολιτική συγκρίνονται μαζί του. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ασέβεια προς τη χώρα και το κόμμα να του επιτρέψουν η οικογένειά του και οι σύμβουλοί του να είναι ξανά υποψήφιος», δηλώνει η ίδια πηγή.

«Ήταν μια αθλιότητα. Έκλεψε τις εκλογές από το Δημοκρατικό Κόμμα, τις έκλεψε από τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ένας εξέχων Δημοκρατικός στρατηγικός σύμβουλος για την απόφαση του Μπάιντεν να είναι εκ νέου υποψήφιος

Το Original Sin είναι ένα από τα πλέον αναμενόμενα βιβλία που καταγράφουν την εκλογική αναμέτρηση του 2024 και μια φερόμενη συνωμοσία συγκάλυψης εντός του Λευκού Οίκου.

Ο 82χρονος Μπάιντεν προσπάθησε να προλάβει τις αποκαλύψεις με εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, όπως στο BBC Radio 4 και στην εκπομπή The View στο ABC. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τον Guardian, έχει υπογράψει με το πρακτορείο Creative Artists Agency και προσέλαβε τον επικοινωνιακό σύμβουλο Κρις Μέαχερ για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του.

Όμως, σύμφωνα με το βιβλίο, το ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου 2024 στην Ατλάντα δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Από το 2022 και μετά, ο Μπάιντεν φέρεται να έχανε συχνά τον ειρμό της σκέψης του και να ξεχνά ονόματα βασικών συνεργατών. Οι ομιλίες του ήταν πολλές φορές ασύνδετες και δυσνόητες. Ενώ όταν δεν κατάφερε να εκφωνήσει δίλεπτο βίντεο χωρίς να χάσει τα λόγια του, οι συνεργάτες του τον βιντεοσκοπούσαν με δύο κάμερες για να καλύψουν καλύτερα τις αδυναμίες στο μοντάζ.

Το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης ότι πολλές προσωπικότητες επιχείρησαν να παρέμβουν. Ο Ομπάμα επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο το 2023 και προειδοποίησε τον Μπάιντεν: «Απλώς βεβαιώσου ότι μπορείς να κερδίσεις».

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, αντιμετώπισε τον Μπάιντεν στο σπίτι του στο Ρεχόμποθ του Ντέλαγουερ μετά το ντιμπέιτ του Ιουλίου, κάνοντάς του έκκληση να σκεφτεί την υστεροφημία του: αν συνέχιζε και έχανε από τον Τραμπ, «50 χρόνια θαυμαστού και σπουδαίου έργου θα εξαφανιστούν». Και συμπλήρωσε: «Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο – θα περάσεις στην αμερικανική ιστορία ως μία από τις σκοτεινότερες μορφές».

Καθώς έφευγε, σύμφωνα με το βιβλίο, ο Μπάιντεν έβαλε τα χέρια του στους ώμους του Σούμερ και του είπε: «Έχεις μεγαλύτερα αρχ… από οποιονδήποτε έχω γνωρίσει».

Ο Μπάιντεν αποσύρθηκε επίσημα στις 21 Ιουλίου και στήριξε άμεσα την Καμάλα Χάρις, αλλά, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, ήταν πλέον πολύ αργά. Είχε ήδη συμβάλει στην πραγματοποίηση αυτού που ήθελε να αποφύγει περισσότερο από οτιδήποτε: την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.