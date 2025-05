Το Βατικανό έκανε γνωστό ότι η λειτουργία ενθρόνισης του πάπα Λέοντα του ΙΔ’ θα τελεστεί την Κυριακή, 18 Μαΐου.

Στις 21 Μαΐου, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γενική ακρόαση των πιστών.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, τέλος, πρόκειται να ξανανοίξει στους επισκέπτες η Καπέλα Σιξτίνα, όπου διεξήχθη το κονκλάβιο.

«Κάποιοι θεωρούν την πίστη κάτι το παράλογο, γνώρισμα αδύναμων και όχι έξυπνων ανθρώπων. Προτιμούν άλλα ασφαλή πράγματα, όπως το χρήμα, τη διασημότητα, την εξουσία, την ηδονή», τόνισε ο νεοεκλεγείς πάπας Λέων ΙΔ’, κατά τη σημερινή λειτουργία στην Καπέλα Σιστίνα, στην οποία συμμετείχε το σύνολο των καρδιναλίων.

Ο Αμερικανός ποντίφικας πρόσθεσε ότι «όποιος υπηρετεί τον Ιησού, δεσμεύεται να εξαφανιστεί για να μείνει μόνο ο Χριστός, ώστε να τον γνωρίσουμε και να τον εξυμνήσουμε».

Ο πάπας Λέων προειδοποίησε ότι με το να θεωρεί κανείς τον Χριστό έναν χαρισματικό ηγέτη ή ένα είδος υπερανθρώπου «ζει, στην πραγματικότητα μέσα σε συνθήκες αθεϊσμού».

