Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι το Κίεβο είναι πρόθυμο να συμμετάσχει σε «οποιοδήποτε σχήμα» διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες Πέμπτη με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα πως συζήτησαν «την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης».

Ukraine is ready for a full ceasefire starting right now, from this very moment — a 30-day silence. But it must be real. No missile or drone strikes, no hundreds of assaults on the front. The Russians must respond appropriately – by supporting the ceasefire. They must prove their… pic.twitter.com/zRX5o7qzff