Ένα αρτοποιείο στο Νιου Τζέρσεϊ βάζει όρους σε όσους θέλουν να το επισκεφτούν, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Το «Century Bakery» στο Bridgeton ζήτησε από τους πελάτες που φορούν έντονα αρώματα ή κολόνιες να εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω του drive-thru. Μια απρόσμενη απαίτηση, θα έλεγαν πολλοί. Σε ανάρτησή του στο Facebook, το αρτοποιείο του South Jersey εξήγησε τον λόγο πίσω από το ασυνήθιστο αίτημα.

NJ bakery urges customers to stay out and only use their drive-thru if they’re wearing this https://t.co/lYXqAK0ysC pic.twitter.com/uwaI0M2ZnN