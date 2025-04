Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν, εκπρόσωπος της πολιτείας του Μέριλαντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι συναντήθηκε με τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία — έναν μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ, παντρεμένο με Αμερικανίδα και πατέρα ενός μικρού παιδιού — ο οποίος απελάθηκε λανθασμένα από τις ΗΠΑ, λόγω «διοικητικού λάθους», σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ. Παρά το ότι αναγνωρίζεται η αδικία, οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν είναι εφικτή η επιστροφή του, αψηφώντας σχετική δικαστική εντολή.

Ο γερουσιαστής δημοσιοποίησε μέσω X φωτογραφία στην οποία εικονίζεται με τον κ. Αμπρέγο Γκαρσία.

I said my main goal of this trip was to meet with Kilmar. Tonight I had that chance. I have called his wife, Jennifer, to pass along his message of love. I look forward to providing a full update upon my return. pic.twitter.com/U9y2gZpxCb