Μοιάζει με σενάριο από ταινία, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό: η Κριστίν Κεστελού ζει για μήνες ολόκληρους πάνω σε κρουαζιερόπλοιο χωρίς να πληρώνει ούτε ευρώ – αρκεί να αποφεύγει ένα και μόνο πράγμα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Κριστίν Κεστελού ζει εδώ και χρόνια ανάμεσα σε στεριά και θάλασσα, ακολουθώντας τον σύζυγό της, Πιτ, ο οποίος εργάζεται ως αρχιμηχανικός σε πλοίο. Το ζευγάρι περνά περίπου έξι μήνες τον χρόνο εν πλω, με την υπόλοιπη μισή χρονιά να την περνούν στην Ολλανδία.

