Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Syctom, στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού, μεταξύ πύλης Ασνιέρ και πύλης Κλισί, κοντά στο πάρκο Batignolles και το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί σε όλη την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται επιτόπου επιχειρώντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο:

Incendie impressionnant actuellement à Paris. Le bâtiment en feu serait le centre de tri de collecte sélective Syctom, situé dans le 17e arrondissement, non loin du parc des Batignolles et du Palais de Justice, entre la porte d'Asnières et la porte de Clichy. pic.twitter.com/67APYW5ET8