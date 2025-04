Ρωσικοί αισθητήρες, ύποπτοι για κατασκοπεία κατά των βρετανικών πυρηνικών υποβρυχίων, φέρονται να βρέθηκαν κρυμμένοι σε θαλάσσιες περιοχές γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο, αποκαλύπτει σήμερα η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph.

Ο βρετανικός στρατός, λέει το δημοσίευμα, εντόπισε τους αισθητήρες όταν αρκετοί εξ αυτών ξεβράστηκαν στις ακτές και εντοπίστηκαν από το Βασιλικό Ναυτικό ενώ θεωρούνται πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η υπόθεση δεν είχε δημοσιοποιηθεί, όμως η εφημερίδα The Sunday Times ανέφερε ότι η Μόσχα επιδίωκε να συλλέξει πληροφορίες για τα τέσσερα υποβρύχια τύπου Vanguard του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία φέρουν πυρηνικούς πυραύλους.

Τουλάχιστον ένα από τα υποβρύχια αυτά βρίσκεται στη θάλασσα, στο πλαίσιο της σταθερής αποτρεπτικής παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

BREAKING: Russian spy sensors have been discovered hidden in UK waters, designed to monitor Britain's nuclear submarines. The Army has identified the devices as a potential threat to national security. pic.twitter.com/9SC6Rg9g3V

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Μόσχα διαθέτει στόλο εξειδικευμένων υποβρυχίων, τα οποία αναφέρονται ως καλύτερα εξοπλισμένα από εκείνα της Βρετανίας και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, τόσο για επιχειρήσεις στον βυθό όσο και για αποστολές κατασκοπείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης με την Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει την παρακολούθηση και το σαμποτάζ σε υποθαλάσσιες συνδέσεις του διαδικτύου, αγωγούς ενέργειας και στρατιωτικά καλώδια, τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για τη Δύση, επισημαίνει η Telegraph.

“We as an island are really dependent on our connection to the outside world. Russia is a colossal landmass with the land borders to countries like China, so it doesn't have quite the same vulnerabilities.”



After an investigation revealing Russia’s use of sensors to track… pic.twitter.com/lFKO8MZ8Jn