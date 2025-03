Μια νεαρή δασκάλα από τη Φλόριντα, η Κέιτι Ντόνελ, που αγαπούσε τη γυμναστική και την καφεΐνη, πέθανε σε ηλικία 28 ετών από καρδιακή προσβολή. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post η μητέρα της, Λόρι Μπαράνον, πιστεύει πως υπεύθυνα είναι τα ενεργειακά ποτά.

Η Κέιτι Ντόνελ ζούσε υγιεινά – γυμναζόταν συστηματικά, έτρωγε βιολογικά, απέφευγε την επεξεργασμένη τροφή. Ωστόσο, έπινε καθημερινά τρεις ενεργειακούς καφέδες και έπαιρνε συμπλήρωμα καφεΐνης πριν πάει στο γυμναστήριο.

«Στα 28 της, δεν περιμένεις να δεις ανθρώπους να πεθαίνουν από καρδιά», δήλωσε η μητέρα της στο «Kennedy News & Media». «Ήταν βασίλισσα της γυμναστικής, έτρωγε καθαρά, ήταν η εικόνα της υγείας – εκτός από τα ενεργειακά ποτά».

