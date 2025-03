Ο πρόεδρος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Agence France-Presse /AFP) ζήτησε σήμερα την άμεση απελευθέρωση του φωτορεπόρτερ Γιασίν Ακγκιούλ, ο οποίος φυλακίστηκε στην Τουρκία εν αναμονή της δίκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της φυλάκισης του δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης.

Full AFP statement on detention of its journalist and photographer Yasin Akgul in Turkey: pic.twitter.com/tCuvhWL82T

Σε επιστολή προς την τουρκική προεδρία, ο Φαμπρίς Φρις, ο οποίος είναι και ο εκτελεστικός διευθυντής του ειδησεογραφικού πρακτορείου, δήλωσε ότι ο Ακγκιούλ δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες αλλά τις κατέγραφε στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών καθηκόντων του.

#BREAKING AFP urges 'rapid release' of its photographer Yasin Akgul detained in Turkey, who is 'a journalist' and 'not part of protest': chairman pic.twitter.com/lY6UWtgoqD