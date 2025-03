O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είχε μια «πολύ ουσιαστική και ειλικρινή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της χώρας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Όπως λέει, ο Τραμπ μοιράστηκε μαζί του λεπτομέρειες από τη χθεσινή συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, και σε απάντηση η Ουκρανία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να «εφαρμόσει» μια περιορισμένη εκεχειρία που αφορά ενεργειακές και πολιτικές υποδομές.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε επίσης μια άνευ όρων εκεχειρία στη γραμμή του μετώπου, και η Ουκρανία αποδέχτηκε αυτήν την πρόταση. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να την υλοποιήσουμε», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έδωσαν εντολή στις ομάδες τους να επιλύσουν τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και την επέκταση της μερικής εκεχειρίας. «Δώσαμε οδηγίες στα επιτελεία μας να διευθετήσουν τεχνικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή και διεύρυνση της μερικής κατάπαυσης του πυρός. Αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να συνεχίσουν τον συντονισμό ενεργειών (στην πορεία) προς την ειρήνη», γράφει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει προσωπικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό για την υποστήριξή τους, υπογραμμίζοντας πως «οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη, γι’ αυτό η Ουκρανία αποδέχθηκε την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», κάτι που δεν έκανε η Ρωσία.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg