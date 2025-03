Νόμο που πρότεινε το κυβερνών κόμμα Fidesz, υπέγραψε ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος απαγορεύει την ετήσια παρέλαση pride, αψηφώντας τις επικρίσεις από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υποστηρίζουν ότι ο νόμος περιορίζει την ελευθερία του συναθροίζεσθαι.

Το απόγευμα της Τρίτης, διαδηλωτές μπλόκαραν μια γέφυρα στην κεντρική Βουδαπέστη μετά την ψήφιση του νόμου από το κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ, πρώην πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο οποίος εξελέγη στη θέση αυτή πριν από ένα χρόνο από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Fidesz, υπέγραψε το νόμο. Το γραφείο του δεν απάντησε σε σημερινό αίτημα του Reuters για να σχολιάσει.

Ο νόμος απαγορεύει την Παρέλαση Υπερηφάνειας με το αιτιολογικό ότι μπορεί να είναι επιβλαβής για τα παιδιά. Προβλέπει ακόμη ότι η αστυνομία θα μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερες αναγνώρισης για να ταυτοποιεί ανθρώπους που συμμετέχουν στην παρέλαση και να επιβάλλει πρόστιμα στους συμμετέχοντες.

Ο Όρμπαν, ο οποίος διαχειρίζεται μια παραπαίουσα οικονομία και μια άνευ προηγουμένου πρόκληση από ένα νεοσύστατο κόμμα της αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του 2026, υπήρξε ανέκαθεν επικριτικός απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Οι πολιτικές του τον φέρνουν συχνά σε αντιπαράθεση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Η Ευρωπαία επίτροπος ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων Χατζά Λαμπίμπ έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι «το δικαίωμα του συναθροίζεσθαι με ειρηνικό τρόπο είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλη την ΕΕ».

Our Union is one of freedom & equality.



Everyone should be able to be who they are, live & love freely.



The right to gather peacefully is a fundamental right to be championed across the European Union.



We stand with the LGBTQI community – in Hungary & in all Member States.