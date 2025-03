«Ευτυχώς γλιτώσαμε από τον χασάπη Άσαντ» λένε σαρκαστικά οι Άραβες -ακόμα και οι πολέμιοι του- μετά την εθνοκάθαρση που ξεκίνησαν οι τζιχαντιστές στη Συρία, καθώς με την υποστήριξη της Τουρκίας προχωρούν σε γενοκτονία Χριστιανών και άλλων μειονοτήτων.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατόμβες νεκρών, ισλαμιστές να περιφέρουν σαν λάβαρα νεκρούς ή αιχμαλώτους πριν εκτελεστούν, ενώ άλλοι ποζάρουν χαμογελαστοί πριν σφαγιάσουν τα θύματά τους. Μάλιστα, σε ένα βίντεο διακρίνονται να δολοφονούν δύο άντρες μπροστά στην ηλικιωμένη μητέρα τους, την οποία μετά ειρωνεύονται, λέγοντας: «Φάγαμε τα σκυλιά σου σκρ…».

Ορισμένοι πίστεψαν ότι η φρίκη που είδαν ήταν υλικό αρχείου ή προπαγάνδα υποστηρικτών του Άσαντ, όμως το CNN πραγματοποίησε έρευνα στη Συρία, στέλνοντας ανταποκριτές και συνομιλώντας με τις δύο πλευρές.

🚨🇸🇾 ISIS IS RUNNING AROUND DOING WHATEVER THEY WANT IN SYRIA! pic.twitter.com/tWlWaXE6ld — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 9, 2025

Πράγματι, η εθνοκάθαρση επιβεβαιώνεται, με τους τζιχαντιστές να ισχυρίζονται ότι διαπράττουν αυτό που υποσχέθηκαν όταν ανέλαβαν την εξουσία, μετά τη βοήθεια που δέχτηκαν από την Άγκυρα.

Η έρευνα του αμερικανικού Μέσου εντόπισε εκατοντάδες πτώματα που ήταν στοιβαγμένα στις άκρες των δρόμων, σε ομαδικούς τάφους, ή πεταμένα σε χωράφια με αδέσποτα σκυλιά να ξεσκίζουν τις σωρούς. Ενδεικτικά, σε ένα χωριό τα αδέσποτα σκυλιά παρότι ήταν σκελετωμένα και υπό κανονικές συνθήκες θα τσακωνόντουσαν για το φαγητό, αυτή τη φορά έτρωγαν το ένα δίπλα στο άλλο, καθώς τα πτώματα ήταν αμέτρητα.

🔴 Arab users' sarcasm at the fall of Syria and the beginning of the Golani government:



Thank God that Syria was saved from the clutches of Iran! pic.twitter.com/Wbqpfkm1ao — N🌹H🌹D (@CindyEmanuel2) March 17, 2025

Μόνο στο χωριό Sanobar ταυτοποιήθηκαν 84 νεκροί, ανάμεσα σε τουλάχιστον 200 πτώματα. Σε πολλές παραλιακές περιοχές η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, με τους κατοίκους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και οι μύγες να πετούν ανενόχλητες, ενώ οι νεκροί είναι διασκορπισμένοι αριστερά και δεξιά.

lSlS terrorists (HTS) in Syria dragged people behind cars before killing them! pic.twitter.com/1jllx02tyg — Azat (@AzatAlsalim) March 11, 2025

Πως ξεκίνησε η σφαγή

Στις 6 Μαρτίου μια δύναμη τζιχαντιστών έπεσε σε ενέδρα στα βουνά από υποστηρικτές του Άσαντ. Η μάχη ήταν μικρή και οι απώλειες ελάχιστες, αλλά τότε δόθηκε το πράσινο φως για εκαθαριστικές επιχειρήσεις.

Αμέσως, σε όσες περιοχές έμεναν μειονότητες εμφανίστηκαν τζιχαντιστές και με το πρόσχημα ότι έψαχναν υποστηρικτές του πρώην Σύρου πρόεδρου, ξεκίνησαν να σκοτώνουν όποιον έβρισκαν.

"Another Chapter in Syria’s Endless Cycle of Massacres.



Before Julani’s massacres, the Alawites were the butchers.

Now, on March 11, 2025, we uncover the latest mass graves—Julani’s work.



For years, the Alawite regime slaughtered Sunnis in Homs, Aleppo, and Damascus. Now,… pic.twitter.com/uVCqXqyag3 — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) March 11, 2025

«Είπαν ότι έψαχναν για υπολείμματα του καθεστώτος. Μας πήραν τα κινητά, έφυγαν, ξαναγύρισαν, ρήμαξαν το σπίτι μας. Και ύστερα μας είπαν να βγάλουμε έξω τους άνδρες της οικογένειας», είπε μια γυναίκα.

🚨🇸🇾 TERRORISTS ARE KIDNAPPING PEOPLE IN SYRIA! pic.twitter.com/4xMnYdRGL5 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 10, 2025

«Ο πατέρας μου ήταν 75 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος. Του έριξαν μια σφαίρα στο κεφάλι. Στον αδελφό μου, στην καρδιά. Η μητέρα μου καθόταν σοκαρισμένη δίπλα στα νεκρά σώματα, όταν ένας από τους ενόπλους της έβαλε το πιστόλι στο κεφάλι και την αποκάλεσε “Αλαουίτικο σκυλί”», πρόσθεσε στη συνέχεια.

🇸🇾 Shocking footage from Syria: Two Islamist terrorists mock an Alawite mother after killing her sons. She tells them, “May God never forgive you.”pic.twitter.com/CJVhk1dYT7 — Update NEWS (@UpdateNews724) March 13, 2025

Μέχρι στιγμής, η Δύση δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία και την περιγράφει «ως μεμονωμένα περιστατικά βίας», ενώ κλείνει το μάτι στην Τουρκία που στηρίζει τη φρίκη, καθώς εκείνη πληρώνει τη στρατιωτική υποστήριξη και εγγυάται ότι η Συρία θα κάνει τα χατίρια της ΕΕ και των ΗΠΑ.