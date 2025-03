Η επανδρωμένη αποστολή της NASA, που έχει ως στόχο να φέρει πίσω στη Γη τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες που ήταν εγκλωβισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον περασμένο Ιούνιο, αναχώρησε σήμερα για το διαστημικό σταθμό.

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτοξεύτηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες.

New crew, same destination!#Crew10 launched aboard a @SpaceX Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft from Launch Complex 39A at 7:03pm ET March 14. pic.twitter.com/Zr7HE5TFYC