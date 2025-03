Τουλάχιστον 136 άμαχοι, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Αλαουιτών, σκοτώθηκαν από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας στη βορειοδυτική Συρία, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης κατά μαχητών που παραμένουν πιστοί στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι μεταβατικές αρχές της Συρίας έκαναν λόγο για «μεμονωμένες βιαιοπραγίες».

Από τις συγκρούσεις, τις χειρότερες που έχουν σημειωθεί μετά την ανατροπή και τη φυγή του Άσαντ τον Δεκέμβριο, έχουν σκοτωθεί μέσα σε δύο ημέρες 231 άνθρωποι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

🇸🇾 Massacre On The Syrian Coast: Reports Indicate Mass Killings In Tartus And Latakia Under The Jolani-HTS Administration. Alawite Men Are Being Detained, With Some Executed En Masse. Civilians, Including Women And The Elderly, Are Facing Torture And Public Humiliation. pic.twitter.com/ZNkQGcnQU7