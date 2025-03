Περίπου 28 υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Τζάμπλα (γνωστή και ως Γάβαλα στα αρχαία ελληνικά) και σε γύρω χωριά στην περιοχή Λαττάκεια, στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με αναφορά του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την Πέμπτη.

Αναφέρθηκαν σφοδρές εχθροπραξίες στην επαρχία και οι δυνάμεις ασφαλείας της de facto κυβέρνησης ανακοίνωσαν την επιβολή «απαγόρευσης της κυκλοφορίας» ως σήμερα το πρωί στις 10:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, τουλάχιστον 16 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας επίσης σκοτώθηκαν. Στην πλειονότητά τους, κατάγονταν από την Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, οχυρό των ανταρτών και των τζιχαντιστών που πολέμησαν εναντίον των δυνάμεων του πρώην προέδρου Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε 13 χρόνια στη χώρα.

Εξαπολύοντας «καλά σχεδιασμένη και προμελετημένη επίθεση, ομάδες ενόπλων οπαδών του Άσαντ εφόρμησαν εναντίον θέσεών μας και σημείων ελέγχου μας, στοχοποιώντας μεγάλο αριθμό περιπόλων μας στην περιοχή της Τζάμπλα», δήλωσε ο Μούσταφα Κινιφάτι, αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας των de facto αρχών στη Λαττάκεια.

Είπε ακόμη πως οι έφοδοι αυτοί προκάλεσαν «πολλούς μάρτυρες και τραυματίες» στις τάξεις του νέου καθεστώτος, χωρίς να δώσει αριθμό. Οι δυνάμεις ασφαλείας δρουν για «να εξαλείψουν την παρουσία τους», συνέχισε. «Θα αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στην επαρχία και θα προστατεύσουμε τις περιουσίες του λαού μας».

Syria seems to be breaking out into some sort of civil war. Huge numbers of “government” troops heading west and south and north and killing alawites, while the alawites are fighting back and killing government troops, and the Druze are fighting government troops, and the Kurds… pic.twitter.com/haDQN97y6m