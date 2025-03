Με «καζάνι που βράζει» μοιάζει η Συρία. Σφοδρές μάχες έχουν ξεσπάσει στη βορειοδυτική μεριά της χώρας ανάμεσα σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της de facto κυβέρνησης και μαχητών «πιστών» στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 70, όπως γνωστοποίησε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων..

«Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν σε αιματηρές μάχες και ενέδρες στις συριακές ακτές ανάμεσα σε μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών και ενόπλους που ανήκαν στον στρατό» του πρώην προέδρου Άσαντ, ανέφερε μέσω X στα αραβικά η μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών της στη Συρία.

Οι μάχες στην Τζάμπλα (σ.σ. Γάβαλα στα αρχαία ελληνικά) και παρακείμενα χωριά, στην επαρχία Λαττάκεια, κοντά στα παράλια στη Μεσόγειο, ήταν «οι πιο σφοδρές» επιθέσεις εναντίον του νέου καθεστώτος «μετά την πτώση του Άσαντ» την 8η Δεκεμβρίου, κατά την ίδια πηγή.

Things are going great in Syria since the U.S.-backed militias overthrew the Assad’s regime. pic.twitter.com/IT46dziWJe