Πέντε κάτοικοι της περιφέρειας του Ντονέτσκ της Ουκρανίας έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή λόγω των ρωσικών επιθέσεων στα χωριά τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών εισαγγελικών αρχών

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των εισαγγελέων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ποκρόφσκ, την πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε επιθέσεις σε χωριά κοντά στην πόλη Κοστιαντινίφκα, λίγο βορειότερα. Το τέταρτο θύμα ήταν κάτοικος ενός χωριού κοντά στην πόλη Κουράχοβε, το οποίο ο ρωσικός στρατός λέει ότι το έχει καταλάβει από τον Ιανουάριο.

Triple shelling of Dobropillya in Donetsk region: at least 5 people killed and 15 injured

Preliminarily, 4 high-rise buildings were damaged.

