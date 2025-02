Συντηρητικοί influencers εντοπίστηκαν την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο κρατώντας ντοσιέ που έγραφαν «The Epstein Files», λίγες ώρες αφότου η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι υποσχέθηκε τη δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με τον πλούσιο χρηματοδότη Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.



Δεν ήταν αμέσως σαφές τι περιείχαν τα ντοσιέ, τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.



Τα ντοσιέ έγραφαν «αποχαρακτηρισμένα», αλλά δεν ήταν αμέσως σαφές αν οι πληροφορίες που περιέχονταν στα ντοσιέ είχαν ποτέ διαβαθμιστεί. Μεταξύ αυτών που κρατούσαν τα ντοσιέ ήταν και ο influencer Ρόγκαν Ο’ Χαντλι, γνωστός και ως DC Draino.

BREAKING: Instead of just releasing all of the Epstein files to the public at once. The Trump White House decided to give Phase 1 of the files to a hand picked group of influencers who are favorable to them. This is not transparency. This is a PR event. pic.twitter.com/BWIHy02jTu