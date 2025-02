Πλήρη διερεύνηση του περιστατικού από τις γαλλικές Αρχές ζητάει η Μόσχα σχετικά με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο προξενείο της Ρωσίας στη Μασσαλία και έχουν -κατά τη Ρωσία- χαρακτηριστικά τρομοκρατικής ενέργειας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ασκεί πιέσεις στη Γαλλία για τη λήψη μέτρων ασφαλείας έπειτα από το σημερινό συμβάν.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι άγνωστοι πέταξαν πλαστικά μπουκάλια στον τοίχο του προξενείου και ένα από αυτά εξερράγη προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το μέγεθος των ζημιών. Το προσωπικό του προξενείου είναι σώο και αβλαβές, σύμφωνα με πηγή στις γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας.

«Οι εκρήξεις στο έδαφος του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Μασσαλία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας τρομοκρατικής ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, όπως μετέδωσε το TASS.

Two Molotov cocktails have been thrown into the gardens of the Russian Consulate in Marseille. He arrived in a stolen car.



No casualties were reported. pic.twitter.com/R6PPThh1uf