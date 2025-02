Ο Έλον Μασκ διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν να διακόψουν τη λειτουργία του Starlink στην Ουκρανία, εκτός εάν το Κίεβο συμφωνήσει σε μια συμφωνία για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.

Απαντώντας σε δημοσίευμα του Reuters, ο Μασκ χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «ψευδή» και κατηγόρησε το ειδησεογραφικό πρακτορείο για παραπληροφόρηση. Ωστόσο, δεν παρείχε κανένα στοιχείο για να στηρίξει τη δήλωσή του.

Η αντίδρασή του ήρθε αφότου η Kyiv Independent δημοσίευσε την είδηση, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που ισχυρίστηκαν ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Starlink στην Ουκρανία συνδέεται με μια συμφωνία για την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας.

This is false.



Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj