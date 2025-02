Οι Καναδοί ερευνητές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι απέστειλαν τα «μαύρα κουτιά» για ανάλυση σε εργαστήριο, από το αεροσκάφος της Delta Air Lines (DAL.N), το οποίο αναποδογύρισε κατά την προσγείωσή του στο Τορόντο την Δευτέρα, ενώ ερευνούν τα αίτια της συντριβής που τραυμάτισε 21 άτομα.

Μετά την αρχική πρόσκρουση στην πίστα του Αεροδρομίου Pearson του Τορόντο, τμήματα του αεροσκάφους CRJ900 αποσπάστηκαν και ακολούθησε φωτιά, δήλωσε ο ανώτερος ερευνητής της Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά, Κεν Γουέμπστερ, σε βίντεο.

For those wondering how the Delta plane crash in Toronto took place, here’s a new video of exactly what happened. pic.twitter.com/eSGvxcMSr6