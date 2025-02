Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Harry S. Truman συγκρούστηκε με ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην Αίγυπτο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στην ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο συγκρούστηκε με το εμπορικό Besiktas-M αργά το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στο Πορτ Σαΐντ της Αιγύπτου.

The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) collided with the bulk carrier Besiktas-M off the coast of Egypt yesterday.



The Pentagon reports that the collision "did not endanger the Harry S. Truman." pic.twitter.com/fjcE6dnfiB