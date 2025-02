Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται σε «σοβαρή κατάσταση», από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο καρναβαλικών στολών στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσε σήμερα τοπική κυβέρνηση.

❗️🔥🇧🇷 – Fire Devours Clothing Factory in Rio de Janeiro, Brazil; Dramatic Rescue Ensues



The factory, known for supplying costumes to samba schools but also for security forces uniforms in Rio de Janeiro, was engulfed in flames.



At least five people were injured: three women,… pic.twitter.com/ojSazihDui