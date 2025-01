Το πτώμα μιας γυναίκας βρέθηκε σήμερα στη Σκωτία, μέσα σε έναν ποταμό, κοντά στην περιοχή όπου δύο αδελφές από την Ουγγαρία εξαφανίστηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Ελίζα και η Ενριέτα Χούστι, ηλικίας 32 ετών, οι δύο από τις τρίδυμες αδελφές, εθεάθησαν τελευταία φορά την 7η Ιανουαρίου στην περιοχή, γύρω στις 2 το πρωί.

Σύμφωνα με πλάνα από δημοτικές κάμερες κλειστού κυκλώματος, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, οι αδελφές περπατούσαν κατά μήκος του ποταμού Ντι στο Αμπερντίν, στη βορειοανατολική Σκωτία.

A body has been found near where two missing sisters were last seen in Aberdeen.



Henrietta and Eliza Huszti both 32 and from a set of triplets were last sighted near the River Dee on 7 January.



Police Scotland said body has been recovered from water & inquiries are ongoing pic.twitter.com/2Zsk65fxQy