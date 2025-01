Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να συμβάλλει στον άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, το πιο πρόσφατο μήνυμα που απηύθυνε ο Αμερικανός ηγέτης στον Ρώσο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, φαίνεται πως προκάλεσε έντονη ανησυχία στο Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν δείχνει να επιχειρεί να διαχειριστεί την κατάσταση με μια διπλή στρατηγική επικοινωνίας. Από τη μία πλευρά, η Μόσχα υποβάθμισε τις δηλώσεις του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν περιείχαν κάτι νέο. Στον χαιρετισμό του στο φόρουμ, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «οι προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε μια ειρηνευτική διευθέτηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκονται, ελπίζουμε, σε εξέλιξη. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό. Αυτό είναι ένα απόλυτο πεδίο θανάτου. Εκατομμύρια στρατιώτες σκοτώνονται. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέφτουν νεκροί σε όλα τα πεδία. Σε εκτάσεις που είναι καλλιεργήσιμα εδάφη, και υπάρχουν εκατομμύρια Ρώσοι και εκατομμύρια Ουκρανοί. Είναι καιρός να το τελειώσουμε».

Από την άλλη, μέσα σε 24 ώρες από τις δηλώσεις αυτές, ο Πούτιν εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, δηλώνοντας πως είναι «έτοιμος» να υποδεχτεί τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στη συνέντευξή του, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τιμές της ενέργειας, δηλώνοντας ότι μια συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Ο Πούτιν μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί με θερμά λόγια στον Τραμπ: «Είναι έξυπνος και ρεαλιστής. Δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει σε κυρώσεις που θα ζημιώσουν την αμερικανική οικονομία». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θα ήταν προς όφελός μας να συναντηθούμε, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, για να συζητήσουμε με ψυχραιμία όλα τα ζητήματα που απασχολούν τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, αυτό εξαρτάται κυρίως από τις αποφάσεις και τις επιλογές της παρούσας αμερικανικής κυβέρνησης».

Επιπλέον, επαίνεσε τον Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συμφωνώ απόλυτα ότι, αν ήταν πρόεδρος –αν δεν του είχαν στερήσει τη νίκη το 2020– ίσως να είχαμε αποφύγει την κρίση στην Ουκρανία που ξέσπασε το 2022».

JUST IN: 🇷🇺🇺🇸 Russian President Putin says if the 2020 US presidency wasn't "stolen" from Donald Trump, the Ukrainian crisis would have never appeared. pic.twitter.com/55YGJ4aVis

Ενώ πάντως, ο Πούτιν έκανε άνοιγμα προς τον Τραμπ, το Κρεμλίνο φρόντισε να δείξει σκληρή στάση απέναντι στη Δύση, επιχειρώντας να διατηρήσει τις ισορροπίες. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Γκρούσκο, δήλωσε χθες το μεσημέρι σε συνέντευξή του στο Rossiya-24: «Η Ρωσία δεν πρόκειται να επιτρέψει στο ΝΑΤΟ να μετατρέψει τη Βαλτική Θάλασσα σε αποκλειστική ζώνη ελέγχου του».

«Η χρήση όρων όπως “έλεγχος” αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της πρόθεσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να μετατρέψει τη Βαλτική σε “λίμνη” του ΝΑΤΟ, μια φράση που συχνά χρησιμοποιούν στις δηλώσεις τους. Όμως, αυτό δεν πρόκειται να γίνει, κυρίως επειδή η Ρωσία δεν θα το επιτρέψει», ανέφερε ο Γκρούσκο με έμφαση.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ρωσία θα προασπίσει τα συμφέροντά της με κάθε τρόπο. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στις αντιδράσεις της Μόσχας για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, όπως η αποκατάσταση των στρατιωτικών περιφερειών του Λένινγκραντ και της Μόσχας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Γκρούσκο επεσήμανε την ανάγκη για ειρηνική συνεργασία στη Βαλτική Θάλασσα, λέγοντας: «Θα επιθυμούσαμε η Βαλτική να παραμείνει μια θάλασσα συνεργασίας και εμπορικής αλληλεπίδρασης». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι φιλοδοξίες του ΝΑΤΟ δεν έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες υλοποίησης.

Ο Γκρούσκο τόνισε ότι η Ρωσία θα παρακολουθεί προσεκτικά τη ρητορική των αντιπάλων της, επισημαίνοντας πως τα μέτρα που θα κληθεί να λάβει το Κρεμλίνο θα εξαρτηθούν από τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη του στη Βαλτική Θάλασσα.

Οι δηλώσεις του Γκρούσκο έγιναν λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των χωρών της Βαλτικής που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι. Εκεί, ο Ρούτε ανακοίνωσε την εκκίνηση της αποστολής «Baltic Sentry» στη Βαλτική Θάλασσα, με βασικό στόχο την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, όπως τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως αντίδραση στη ζημιά που υπέστη πρόσφατα ένα υποθαλάσσιο καλώδιο που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη για ενισχυμένη ασφάλεια στην περιοχή.

Η Μόσχα διατήρησε ψυχραιμία απέναντι στο πρόσφατο τελεσίγραφο του Τραμπ, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει: «Ο Πούτιν είναι έτοιμος. Περιμένουμε τα κατάλληλα μηνύματα. Ο κόσμος ολόκληρος είναι έτοιμος». Επιπλέον, σημείωσε: «Η πρωτοβουλία βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αμερικανών, οι οποίοι είχαν διακόψει όλες τις επαφές. Μια συνεργασία θα ήταν προς το συμφέρον της παγκόσμιας κοινότητας».

Eπιπλέον, ο κ. Πεσκόφ τόνισε, σύμφωνα με το TASS, ότι η« Μόσχα είναι έτοιμη για συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό με την Ουάσιγκτον υπό τον όρο ότι ληφθούν υπόψη τα πυρηνικά οπλοστάσια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών»

Moscow is ready for nuclear disarmament talks with Washington provided that the nuclear arsenals of the UK and France, the United States’ allies, are taken into account, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov stated at a briefing:https://t.co/DWCQd6aJaa pic.twitter.com/To0x2qYxyo