Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν χθες τον καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια της τρίτης μέρας της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 νεκρών.

Με την υποστήριξη μηχανημάτων έργου, αεροσκαφών και τεθωρακισμένων, στοιχεία του ισραηλινού στρατού εξαπέλυσαν προχθές Τρίτη επιχείρηση που βαφτίστηκε «Ατσάλινο Τείχος», δυο ημέρες αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η επιχείρηση έχει σκοπό να «εξαλειφθεί η τρομοκρατία στην Τζενίν», πόλη πλάι στην οποία βρίσκεται καταυλισμός προσφύγων στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

«Εκατοντάδες κάτοικοι του καταυλισμού άρχισαν να φεύγουν αφού ο ισραηλινός στρατός, μέσω μεγάφωνων προσαρμοσμένων σε drones και στρατιωτικά οχήματα, τους διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της Τζενίν, ο Καμάλ Αμπού αλ Ρουμπ.

Ο Σαλίμ αλ Σαάντι, μέλος της επιτροπής διαχείρισης του καταυλισμού, που ζει σε μικρή απόσταση, επιβεβαίωσε πως δόθηκε η διαταγή αυτή.

«Απαίτησαν οι κάτοικοι του καταυλισμού να φύγουν πριν από τις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και δεκάδες άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν», είπε. «Ο στρατός είναι μπροστά στο σπίτι μου, μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, διέψευσε πως έδωσε τέτοια διαταγή.

Από την Τετάρτη, κάτοικοι άρχισαν να φεύγουν με τα πόδια από την επαρχία Τζενίν.

