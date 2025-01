Ολοκληρώθηκε η δίκη του 18χρονου Ρουντακούμπανα που δολοφόνησε με μαχαίρι τρία κοριτσάκια στο Σάουθπορτ της Βρετανίας και κρίθηκε ένοχος, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε 52 χρόνια κάθειρξης. Μάλιστα, οι αποκαλύψεις για τη ζωή του συγκλονίζουν, καθώς ήταν γνώριμος των αρχών για ακραίες παραβατικές συμπεριφορές.

Σύμφωνα με το Sky News, είχε συλληφθεί τουλάχιστον 10 φορές όσο ήταν ανήλικος, επειδή κουβαλούσε μαχαίρια, ενώ είχε παραπεμφθεί τρεις φορές στο κυβερνητικό πρόγραμμα καταπολέμησης του εξτρεμισμού Prevent λόγω εμμονικού ενδιαφέροντος για την ακραία βία και τις αιματηρές συγκρούσεις.

Μάλιστα, σε ηλικία 13 ετών, είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το προηγούμενο σχολείο του, μετά από μια σειρά περιστατικών, μεταξύ των οποίων το να έχει ένα μαχαίρι πάνω του και να επιτεθεί σε μαθητές με ένα μπαστούνι του χόκεϊ.

