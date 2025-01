Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του παρακολουθώντας τη λειτουργία στον Εθνικό Καθεδρικό της Ουάσινγκτον και άκουσε ένα κήρυγμα που μάλλον δεν το περίμενε: μια έκκληση για την προστασία των μεταναστών και σεβασμό στα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Μία ημέρα αφού δήλωσε ότι στην Αμερική θα αναγνωρίζονται μόνο δύο φύλα και υπέγραψε προεδρικά διατάγματα για τη σαρωτική καταστολή της μετανάστευσης, η Επίσκοπος Μάριαν Ένγκαρ Μπάντι, από άμβωνος, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να δείξει έλεος σε ανθρώπους που «φοβούνται» τι θα επακολουθήσει.

«Υπάρχουν γκέι, λεσβίες και διεμφυλικά παιδιά σε Δημοκρατικές, Ρεπουμπλικανικές και Ανεξάρτητες οικογένειες, κάποια φοβούνται για τη ζωή τους», είπε η Μπάντι.

