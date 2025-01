Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η κίνηση του Έλον Μασκ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο στάδιο Capital one Αrena, το βράδυ της Δευτεράς, στο πλαίσιο της ορικωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τον κατηγορούν για ναζιστικό χαιρετισμό.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη ανάρτηση στον λογαριασμό του Μασκ στο X, πέρα από μία απάντηση σε ένα post, στην οποία φαίνεται να αρνείται τους ισχυρισμούς.

Συγκεκριμένα σχολίασε «ναι, αυτό ακριβώς» στην εξής ανάρτηση: «Μπορούμε να σταματήσουμε να αποκαλούμε τους ανθρώπους Ναζί; Δεν λειτούργησε την προεκλογική περίοδο, δεν λειτουργεί και τώρα, είναι κουραστικό, βαρετό και παλιό. Δεν περνάει πια, οι άνθρωποι δεν σοκάρονται από αυτό».

Στο βίντεο που ανέβασε η ομάδα του Μασκ στον λογαριασμό του στο Χ, η σκηνή με τον αμφιλεγόμενο χαιρετισμό έχει κοπεί και εμφανίζονται μόνο θεατές να τον χειροκροτούν.

Το αφεντικό -μεταξύ άλλων- του X (κοινωνική δικτύωση), της SpaceX (διάστημα) και της Tesla (αυτοκινητοβιομηχανία) εκφώνησε ομιλία επί σκηνής στην Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ για εκδήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

Billionaire Elon Musk gave what appeared to be a fascist salute Monday while making a speech at the post-inauguration celebration for President Donald Trump at the Capital One Arena.



“Some elections are important, some are not. But this one, this one really mattered and I just… pic.twitter.com/K8Fo0sdozL