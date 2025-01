Ο Μπράιαν Τζόνσον θέλει να ζήσει για… πάντα και σίγουρα το προσπαθεί. Ο 47χρονος μεγιστάνας της τεχνολογίας που έγινε biohacker έχει κηρύξει τον «πόλεμο» στον θάνατο και η πρωινή του ρουτίνα αρχίζει πριν οι περισσότεροι από εμάς πιούμε καν το πρώτο φλιτζάνι καφέ.

Ο Τζόνσον ακολουθεί μια σχολαστική αγωγή με 91 συμπληρώματα, πολλαπλά γεύματα και μια αντιγηραντική αγωγή που μπορεί να ακούγεται περισσότερο σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά σαν πραγματικότητα. Και τα κάνει όλα αυτά πριν από το μεσημέρι.

Ο επιχειρηματίας με έδρα την Καλιφόρνια, ο οποίος έχει προκαλέσει αίσθηση με το ακραίο σχέδιο μακροζωίας «Project Blueprint», προσέφερε μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever».

Ο Τζόνσον ισχυρίζεται ότι κάνει περισσότερα από 100 διαφορετικά πράγματα καθημερινά για να βελτιστοποιήσει την «ιδανική κατάσταση» του σώματός του. Και όλα αυτά ξεκινούν στις 04:30 το πρωί.

Όπως οι περισσότεροι από εμάς, ο Τζόνσον ξεκινά τη μέρα του στο μπάνιο. Αλλά εκεί τελειώνουν οι ομοιότητες, σημειώνει η New York Post. Αφού ξυπνάει πριν από την αυγή, ο λάτρης του biohacking ανάβει μια ειδική λάμπα που μιμείται το φυσικό φως του ήλιου και κάθεται εκεί για τρία ή τέσσερα λεπτά.

Το τελετουργικό αυτό βασίζεται στη φωτοθεραπεία, η οποία αντιμετωπίζει τα συμπτώματα της εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής και της κατάθλιψης, δίνοντας σήμα στον εγκέφαλο να ρυθμίσει την παραγωγή ορμονών όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη, οι οποίες επηρεάζουν τη διάθεση και τον ύπνο, αντίστοιχα.

Θεωρείται επίσης ότι η πρακτική αυτή μειώνει τη φλεγμονή και διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που είναι υπεύθυνη για τη νεανική όψη του δέρματος, η οποία μειώνεται με την ηλικία.

Αφού απολαύσει τον… ήλιο, ο Τζόνσον παίρνει τρία χάπια που μπορεί να σας φαίνονται οικεία στο φαρμακείο σας: Βιταμίνη C, απαραίτητη για την ανάπτυξη και επιδιόρθωση των ιστών, και αίμη και στοιχειακό σίδηρο, που είναι ζωτικής σημασίας για μια σειρά από σωματικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς οξυγόνου από τους πνεύμονες σε κάθε κύτταρο του σώματος.

Ακολουθεί ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Στο ντοκιμαντέρ, ο Τζόνσον χρησιμοποιεί ένα θερμόμετρο στο εσωτερικό του αυτιού και καταγράφει ψυχρές θερμοκρασίες, αυτές που βρίσκονται λίγο κάτω από τη φυσιολογική του ανθρώπινου σώματος.

Το επόμενο βήμα για την αντιστροφή της ηλικίας είναι η θεραπεία μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού. Αυτό το κάνει με τη συσκευή Parasym, η οποία στέλνει στοχευμένα ηλεκτρικά ερεθίσματα μέσω του αυτιού του για να διεγείρει το πνευμονογαστρικό νεύρο.

Ο στόχος είναι να ενεργοποιηθεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και να γίνει το σώμα του «πιο ψύχραιμο».

Μελέτες δείχνουν ότι η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, να βελτιώσει τον ύπνο, να μειώσει τον πόνο και την αρτηριακή πίεση και να αυξήσει τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, η οποία αποτελεί βιοδείκτη βελτιωμένης υγείας.

Η τρέλα των συμπληρωμάτων

Στη συνέχεια, ο Τζόνσον καταπίνει άλλα 54 συμπληρώματα, συμπεριλαμβανομένων των φλαβανόλων κακάο (για την ενίσχυση της υγείας του εγκεφάλου και της καρδιάς), του σκόρδου (για τη χοληστερόλη και την ανοσία) και του ashwagandha (για την ανακούφιση από το στρες και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης).

Σε αυτό το σημείο, είναι ώρα για πρωινό. Ο φανατικός της μακροζωίας πίνει το χαρακτηριστικό του ποτό «Green Giant» (Πράσινος Γίγαντας), γεμάτο με φύκια Chlorella, πλούσια σε βιταμίνες και ωμέγα-3, κρεατίνη, η οποία βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, και σπερμιδίνη, έναν παράγοντα που καταπολεμά τον καρκίνο και την αντιγήρανση.

Καταπολέμηση της τριχόπτωσης

Για να καταπολεμήσει τη φαλάκρα, χρησιμοποιεί ένα σκουφάκι θεραπείας με κόκκινο φως. Αυτή η εξάλεπτη θεραπεία διεγείρει τους θύλακες της τρίχας, προάγει τη ροή του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής και (θεωρητικά) επιβραδύνει το γκριζάρισμα. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι μπορεί να αυξήσει την πυκνότητα των μαλλιών κατά 39%, όταν χρησιμοποιείται σταθερά για 16 εβδομάδες.

Άσκηση, λαχανικά και γκάτζετ υψηλής τεχνολογίας

Στη συνέχεια, πηγαίνει στο γυμναστήριο για περίπου μία ώρα, κάνοντας ένα μείγμα ασκήσεων δύναμης, καρδιολογίας, ευλυγισίας και ισορροπίας. Σκεφτείτε: αντίστροφα push-ups, pull-ups, squats, κάμψεις δικεφάλων και 10 λεπτά έντονης HIIT (διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης).

Μέχρι τις 9 π.μ., είναι ώρα για το δεύτερο γεύμα της ημέρας: «μερικά κιλά λαχανικά». Μιλάμε για ένα ολόκληρο μπρόκολο, μανιτάρια shiitake, σκόρδο και -γιατί όχι;- μια κουταλιά της σούπας μαύρη σοκολάτα, μεταξύ άλλων συστατικών που καταπολεμούν την ηλικία.

Για επιδόρπιο, τρώει την περιβόητη πουτίγκα με ξηρούς καρπούς.

Στη συνέχεια, ο φανατικός της μακροζωίας υποβάλλεται σε 12 λεπτά φωτοθεραπείας ολόκληρου του σώματος, η οποία, όπως λέει στους θεατές, υποτίθεται ότι «επιταχύνει την επούλωση».

Ακολουθεί ηχοθεραπεία για την ενίσχυση της ακοής και το τελευταίο γεύμα του πριν από το μεσημέρι: περισσότερα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρους και μούρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόνσον ακολουθεί χορτοφαγική διατροφή, με εξαίρεση τα πεπτίδια κολλαγόνου. Συνήθως καταναλώνει 2.250 θερμίδες την ημέρα, 130 γραμμάρια πρωτεΐνης, 206 υδατάνθρακες και 101 γραμμάρια λίπους.

Ακόμη περισσότερα χάπια

Ο Τζόνσον ολοκληρώνει με άλλα 34 χάπια, ανεβάζοντας το πρωινό του σύνολο στα 91 χάπια. Αυτά περιλαμβάνουν ακαρβόζη, για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, υαλουρονικό οξύ, για το δέρμα και τις αρθρώσεις, και κουρκουμίνη και πιπερίνη, για τις φλεγμονές και την πέψη.

Και αυτό μόλις πριν από το μεσημέρι. Ο Τζόνσον έχει ένα πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της ημέρας και μια εξίσου εντυπωσιακή ρουτίνα πριν πέσει για ύπνο γύρω στις 8:30 μ.μ. – συνήθως αποκοιμιέται μέσα σε μόλις τρία λεπτά.

Ο στόχος: η επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής βιολογικής ηλικίας.