Η περίπτωση του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου προκαλεί εντύπωση, τόσο γιατί μπήκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή είναι influencer, όσο και γιατί σε κάθε συνεδρίαση της ΕΕ είναι αναποφάσιστος, εκτός αν αφορά τα συμφέροντα του Έλον Μασκ.

Ο νεαρός που έγινε γνωστός από αναρτήσεις στα social media και δηλώνει άσχετος από την πολιτική, συχνά ρωτάει τους διαδικτυακούς ακολούθους του για τις επόμενες κινήσεις του, ώστε να εκφράζει το λαϊκό συναίσθημα. Ωστόσο, σε μερικές πρωτοβουλίες που πήρε χωρίς να ρωτήσει τους ιντερνετικούς φίλους του, αποθεώθηκε στη συνέχεια από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, γιατί έτυχε να συμφωνούν στο ίδιο ζήτημα.

Σύμφωνα με το Politico, ένα ενδεικτικό παράδειγμα ήταν το ζήτημα της εκλογής της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ως επικεφαλής της Κομισιόν. Η εκλογή έγινε αμέσως μόλις ο Φειδίας έλαβε καθήκοντα, περίοδο που ακόμα δεν γνώριζε από πολιτική, πόσο μάλλον τον μηχανισμό των Βρυξελλών.

Εντούτοις, μέσω βίντεο που δημοσίευσε, εξαπέλυσε επίθεση στη Φον Ντερ Λάιεν, με τον Μασκ να το αναδημοσιεύει, εξυμνώντας το ήθος του νεαρού.

Fidias has incredible drive & determination. He will effect change by sheer persistence. https://t.co/Pn7Dq41bDU