Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Όπως αναφέρεται, ο σεισμός έγινε σε βάθος 25 χιλιομέτρων.

On Monday night a shallow M5.9 earthquake struck in the Caribbean Sea near Santiago de Cuba (Cuba).#Earthquake #Cuba #Terremoto #Jamaica #Guisa #SantiagoDeCuba #Kingston



