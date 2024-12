Ένα νέο επεισόδιο στην πολυτάραχη σχέση της με την Καθολική Εκκλησία πρόσθεσε η Μαντόνα.

Αυτή τη φορά, η 66χρονη «Βασίλισσα της Ποπ» ανέβασε Instagram Story με φωτογραφίες που την απεικονίζουν σε «τρυφερό ενσταντανέ» με τον Πάπα Φραγκίσκο – φυσικά με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μία από τις εικόνες, ο Πάπας φαίνεται να την αγκαλιάζει από το πλάι, με ένα πλατύ χαμόγελο, ενώ η μύτη του αγγίζει το πρόσωπο της τραγουδίστριας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η αμερικανίδα ποπ-σταρ έγραψε: «Πώς φτάνω στο Σαββατοκύριακο…».

Στη δεύτερη φωτογραφία, η ίδια εμφανίζεται με έναν αποκαλυπτικό δαντελένιο κορσέ, ενώ ο Πάπας Φραγκίσκος φαίνεται να την πλησιάζει, κρατώντας τη γύρω από τη μέση της, σαν να πρόκειται να τη φιλήσει. Η τραγουδίστρια συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη λεζάντα: «Νιώθεις ωραία όταν φαίνεσαι…».

Οι εικόνες, που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προκάλεσαν οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες χαρακτήρισαν τις πράξεις της ως «γελοία ασεβείς» και «ανατριχιαστικές».

Κάποιος σχολίασε ότι η ανάρτηση ήταν «απλά παράξενη όσο δεν πάει… το έχει χάσει», ενώ άλλοι εξέφρασαν σοβαρή δυσαρέσκεια με εκφράσεις όπως: «Αηδιαστικό! Προσεύχομαι να σωθεί η ψυχή της!» και «Πρέπει να κάνει μπάνιο σε αγιασμό».

Madonna angers fans with AI photos of her and Pope Francis: ‘Ridiculously disrespectful’ https://t.co/86nCmaQAjw pic.twitter.com/UnWbUBisKb