Ο Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι πρότεινε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία για τα Χριστούγεννα, με εκείνον να αρνείται.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε τα εξής:

«Προτείναμε κατάπαυση του πυρός για τα Χριστούγεννα και μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων. Είναι λυπηρό που ο πρόεδρος Ζελένσκι την απέρριψε και την απέκλεισε ξεκάθαρα σήμερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε!».

Σημειώνεται, ότι η Ουγγαρία ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, με τον Ούγγρο πρωθυπουργό να κατηγορείται για στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc