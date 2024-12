Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που «κατέστρεψε» μια ιδιωτική κλινική στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, όπως ανέφεραν οι αρχές στον τελευταίο απολογισμό τους.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα και έπληξε «μη στρατιωτικές υποδομές» στο κέντρο της πόλης, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φιόντοροφ στο Telegram.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα η αστυνομία, αναφέρεται ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα πεντάχρονο παιδί. Επισημαίνεται πως ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια της κλινικής.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε «τη βάναυση επίθεση» των ρωσικών δυνάμεων, η οποία προκάλεσε επίσης ζημιές σε κτίρια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ιδιωτική κλινική. Κάλεσε για ακόμη μια φορά τη Δύση να προμηθεύσει την Ουκρανία με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών Patriot. «Δεν έχουμε αρκετά τέτοια συστήματα για να προστατεύσουμε τη χώρα μας από τους ρωσικούς πυραύλους, αλλά οι εταίροι μας διαθέτουν τέτοια συστήματα», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη νότια Ουκρανία. Την Παρασκευή, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια.

