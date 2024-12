Πυρκαγιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σήμερα στο Μαλιμπού, κοντά στο Λος Άντζελες, όπου διαμένουν πολλές διασημότητες, με τις φλόγες να απειλούν κτίρια και να οδηγούν σε εκκενώσεις περιοχών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η «φωτιά Φράνκλιν» (Franklin fire) ξέσπασε χθες το βράδυ και ταχέως εξαπλώθηκε σε αυτήν την πόλη της Καλιφόρνιας, στις δυτικές ΗΠΑ, έχοντας ήδη κάψει περισσότερα από 7.300 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Cal Fire.

Βοηθοί σερίφη πήγαν από πόρτα σε πόρτα προτού ξημερώσει σήμερα δίνοντας εντολές στους κατοίκους να απομακρυνθούν, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα, απειλώντας σπίτια στην παράκτια αυτή κοινότητα.

Breaking: Wildfire Forces Evacuations in Malibu, California. The brush fire—nicknamed "the Franklin Fire"—forced students at Pepperdine University in Malibu to shelter in place overnight. pic.twitter.com/AaEZU6Ct4P

Το Πανεπιστήμιο Pepperdine ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα μαθήματά του και τις εξετάσεις του για σήμερα. Φοιτητές αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς εξαιτίας της φωτιάς σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης και ορισμένοι σπουδαστές κατέφυγαν στην τραπεζαρία και τη βιβλιοθήκη.

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τοπικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται καπνός και φωτιά να αναδύονται μπροστά από μία βιβλιοθήκη, όπου έχουν βρει καταφύγιο φοιτητές, οι οποίοι φορούν μάσκες.

The Franklin Fire has grown to over 1,600 acres near downtown Malibu, nearly tripling in size in just one hour.#Franklin #FranklinFire #Maibu #California #WildFire #californiawildfires #Wildfires #TheDailyIntake pic.twitter.com/WNNJAPnyzf