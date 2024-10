Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας μια ποδιά και κόκκινη γραβάτα, σέρβιρε τηγανιτές πατάτες και άφησε πολιτικές αιχμές κατά της αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του σε υποκατάστημα των McDonald’s στην Feasterville-Trevose της Πενσυλβάνια, την περασμένη Κυριακή. Το γεγονός προσέλκυσε αρκετό κόσμο στο συγκεκριμένο φαστ φουντ.

Ο Τραμπ, γνωστός για την αγάπη του προς την αλυσίδα McDonald’s, επισκέφθηκε το κατάστημα όχι μόνο για να εξυπηρετήσει πελάτες, αλλά και για να επαναφέρει την κριτική του κατά της αντιπροέδρου Kamala Harris, αμφισβητώντας τις δηλώσεις της ότι εργάστηκε εκεί τη δεκαετία του 1980.

«Θα σας πω τι, είναι μια υπέροχη εταιρεία… κοιτάξτε το πλήθος, δείτε πόσο χαρούμενοι είναι όλοι. Είναι χαρούμενοι γιατί θέλουν ελπίδα», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος στους δημοσιογράφους από το παράθυρο του drive-through. «Έχω εργαστεί 15 λεπτά περισσότερα από την Κάμαλα».

Όπως αναφέρει η nypost η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ χαρακτήρισε την εμφάνιση αυτή ως το «October surp-fries», με τον ίδιο να δουλεύει στο ταμείο και να μιλάει με τους πελάτες. Κυκλοφόρησαν επίσης πλάνα από τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, να προετοιμάζει χαρούμενα γεύματα, και οι παρευρισκόμενοι έδειχναν να απολαμβάνουν το θέαμα.

«Βάλαμε αλάτι στις πατάτες. Ποτέ δεν τις αγγίζει ανθρώπινο χέρι», είπε ο Τραμπ, κάνοντας ένα σχόλιο για τη γνωστή του φοβία με τα μικρόβια.

Περισσότεροι από χίλιοι υποστηρικτές του Τραμπ παρατάχθηκαν στη Street Road στο Lower Southampton Township για να δουν τον πρώην πρόεδρο και να του πουν «hail to the chef». «Θα πάρω ό,τι μου δώσει», δήλωσε ένας άνδρας στην εφημερίδα The Post.

Η Χάρις, σε προηγούμενες δηλώσεις της, έχει αναφέρει ότι εργαζόταν σε McDonald’s κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων. Ωστόσο, η εκστρατεία του Τραμπ αμφισβητεί αυτή τη δήλωση, τονίζοντας την έλλειψη αποδείξεων, ενώ η εκστρατεία της Χάρις απαντά, ότι πρόκειται για αβάσιμες κατηγορίες.

Την Κυριακή, η υποψήφια των δημοκρατικών γιόρτασε τα 60α της γενέθλια, και ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά: «Χρόνια πολλά Kamala! Ίσως της πάρω μερικές πατάτες… ή ένα McDonald’s hamburger».

Η επίσκεψη του Τραμπ στο McDonald’s εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να κερδίσει την Πενσυλβάνια, μια κρίσιμη πολιτεία στις επερχόμενες εκλογές.