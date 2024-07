RĘCE PRECZ OD POLSKI❗ – to powiedziałam prosto w twarz Ursuli von der Leyen w swoim pierwszym wystąpieniu w PE!Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i robi z Europy skansen! Zwracam się do pani jako kobieta do kobiety, jako matka do matki: Jak pani nie wstyd forsować Pakt migracyjny, który sprawia, że kobiety i dzieci są zagrożone na ulicach własnych miast?!Pani miejsce jest w więzieniu, nie w Komisji Europejskiej!