«Σοκαρισμένος για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, με ανάρτησή του στο «Χ».

«Είμαι σοκαρισμένος με την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Τραμπ. Του εύχομαι γρήγορα περαστικά και οι σκέψεις μου είναι με αυτούς που επλήγησαν. Καταδικάζω αυτήν την επίθεση. Η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες μας. Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στέκονται ενωμένοι για να υπερασπιστούν την ελευθερία και τις αξίες μας», είναι το μήνυμα του Γ. Στόλτενμπεργκ στο «Χ».

I am shocked by the attempted assassination on former President Trump. I wish him a speedy recovery and my thoughts are with those affected. I condemn this attack. Political violence has no place in our democracies. #NATO Allies stand together to defend our freedom & values. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 14, 2024

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σχολίασε στο Χ ότι η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί «σκοτεινούς καιρούς» για την αμερικανική δημοκρατία, ενώ τόνισε ότι η βία δεν θα πρέπει να αποτελεί μέσο επίλυσης πολιτικών διαφορών.

«Στις δημοκρατίες οι εκλογές κρίνονται από τις ψήφους και όχι από τα όπλα. Αυτές τις σκοτεινές στιγμές για την αμερικανική δημοκρατία, οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα της επίθεσης. Εύχομαι στον Ντόναλντ Τραμπ και τους υπόλοιπους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», σημείωσε η Μπέρμποκ.

I am deeply shocked by the news of the assassination attempt on US-Presidential candidate Donald Trump.

Violence is never an acceptable means in politics – no matter what. In democracies, elections are decided by ballots, not guns. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 14, 2024

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μια στιγμή σοκ όχι μόνο για την Αμερική, αλλά για το σύνολο του ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου», εκτίμησε σήμερα ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα.

Ο Ντούντα, σε ανάρτησή του στο Χ, «ευχαρίστησε τον Θεό» που «έσωσε τη ζωή» του Τραμπ, ενώ εξέφρασε την ευχή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ «να αναλάβει γρήγορα τις δυνάμεις του».

I was saddened to hear that the bullets fired by the gunman hit some of the participants of Donald Trump’s campaign rally. My prayers are with the Loved Ones and Friends of the victims of the attack. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 14, 2024

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε σήμερα «ειδεχθή» την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι η πολιτική βία αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία.

«Η επίθεση κατά του υποψήφιου για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ είναι ειδεχθής. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι επίσης με τους ανθρώπους που επλήγησαν από την επίθεση. Τέτοιου είδους πράξεις βίας απειλούν τη δημοκρατία», έγραψε ο Σολτς στο Χ.

The attack on US presidential candidate Donald Trump is despicable. I wish him a speedy recovery. My thoughts are also with all of those who were affected by the attack. Such acts of violence threaten democracy. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 14, 2024

Την καταδίκη του για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μέσω Χ. «Η πολιτική βία είναι απολύτως απαράδεκτη σε μια δημοκρατία» τόνισε.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε ότι είναι συγκλονισμένη για «τη φρικτή επίθεση», υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική βία είναι απαράδεκτη, δεν πρέπει να έχει θέση στις κοινωνίες μας».

Shocked at the horrific attack at the rally of former President Trump in Pennsylvania. Political violence is unacceptable, it must have no place in our societies.



My thoughts are with him and the victims. — Roberta Metsola (@EP_President) July 14, 2024

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνιζε: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης του πρώην προέδρου Τραμπ. Εύχομαι στον Ντόναλντ Τραμπ ταχεία ανάρρωση και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του αθώου θύματος. Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία».