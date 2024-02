Ο τοκετός μιας εγκύου ξεκίνησε, γιατί τη δάγκωσε ένα δηλητηριώδες φίδι και η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο, όπου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, αλλά δυστυχώς δεν άντεξε και πέθανε.

Στο περιοδικό New England Journal of Medicine δημοσιεύτηκε η συγκλονιστική περίπτωσή της και σύμφωνα με τη New York Post αφορά τον τραγικό θάνατο μιας 25χρονης από το Καμερούν.

Η γυναίκα που ήταν επτά μηνών έγκυος δέχτηκε δάγκωμα στο αριστερό πόδι από ένα είδος οχιάς, γνωστό ως «οχιά του χαλιού», που ευδοκιμεί στην Αφρική και έχει συνδεθεί με θανατηφόρες επιθέσεις σε ανθρώπους.

Μετά από μία ώρα εμφάνισε κολπική αιμορραγία και συσπάσεις, με αποτέλεσμα να πάει μόνη της σε περιφερειακό νοσοκομείο και να εισαχθεί στην εντατική. Στη συνέχεια, παρουσίασε χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, λοίμωξη και αφόρητο πόνο.

Η «οχιά του χαλιού», γνωστή και ως «πριονωτή οχιά»

Οι γιατροί τής χορήγησαν αμέσως το αντίδοτο και έκαναν μεταγγίσεις αίματος, αλλά τα συμπτώματα δεν υποχώρησαν και επιδεινώθηκαν ύστερα από τρεις μέρες.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης μέρας, ξεκίνησε ο τοκετός και τελικά γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, αλλά μετά από λίγες ώρες κατέληξε, καθώς δεν άντεξε το σοκ ο οργανισμός της, ενώ παρουσίασε και νεφρική ανεπάρκεια.

Σημειώνεται ότι η «οχιά του χαλιού», που ονομάζεται και «πριονωτή οχιά», θεωρείται από τους επιστήμονες ένα από τα πιο θανατηφόρα φίδια στον κόσμο με πάρα πολλές επιθέσεις σε ανθρώπους.