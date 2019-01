Ο άλυτος γρίφος του κρυμμένου θησαυρού και οι άνθρωποι που πέθαναν για να πλουτίσουν

Τι είναι αυτό που μπορεί να συγκινήσει περισσότερο τους ανθρώπους; Ή για να μην κάνουμε ανούσιες γενικεύσεις, πάρα πολλούς ανθρώπους. Η αίσθηση του μυστηρίου, το ανεκπλήρωτο, το ταξίδι εκείνο που θα έχει όλα τα στοιχεία της περιπέτειας και του γρίφου θα μπορούσε να είναι το πρώτο. Τα χρήματα και ο πλούτος είναι το δεύτερο. Ειδικά όταν αυτά έρχονται χωρίς κάποιο μεγάλο (εργασιακό) κόπο.

Αν αυτά τα δύο στοιχεία συνδυαστούν τότε φτιάχνουν ένα αχτύπητο δίδυμο που λίγοι θα μπορούσαν να αντισταθούν.

Ποιος άλλωστε δεν θυμάται με απόλυτη ευτυχία την ταινία που καθόρισε την παιδική ηλικία των «30 φεύγα», το «Goonies: Το κυνήγι της μεγάλης περιπέτειας». Το σωτήριο έτος του 1985 ήταν εκείνο που η παρέα των φίλων από την Αστόρια ξεκίνησε να ψάχνει τον κρυμμένο θησαυρό του θρυλικού πειρατή «Μονόφθαλμου Γουίλι» για να σώσει τις οικογένειες από τη χρεοκοπία.

Ένας εκατομμυριούχος από το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ όταν έμαθε ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής σκέφτηκε να κάνει πράξη το ταξίδι των Goonies. Όχι αυτό καθαυτό αλλά έφτιαξε έναν γρίφο που θα οδηγούσε σε έναν κρυμμένο θησαυρό κάπου στα Rocky Mountains στη Σάντα Φε. Και ο γρίφος ήταν τόσο καλός που μέχρι στιγμής είναι άλυτος!

Ο συλλέκτης έργων τέχνης και η πληροφορία που του άλλαξε τη ζωή

Ο 88χρονος πλέον Φόρεστ Φεν έμαθε πριν από περίπου μια δεκαετία ότι έπασχε από μία καλπάζουσα μορφή καρκίνου και ότι δεν του έμεναν αρκετοί μήνες ζωής. Ο Φεν ήταν ένας πρώην βετεράνος του πολέμου στο Βιετνάμ και ένας συλλέκτης ειδών τέχνης. Μάλιστα άνοιξε μία γκαλερί στη Σάντα Φε στην οποία εξέθετε κάποια από τα κομμάτια της τεράστιας συλλογής του.

Όταν έμαθε τα νέα αποφάσισε ότι τα πλούτη δεν είναι πλέον στην καθημερινή του ατζέντα. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να τα χαίρεται για πολύ καιρό ακόμα. Έτσι αποφάσισε ότι θα έκανε κάτι που θα βοηθούσε την υστεροφημία του.

Κατασκεύασε λοιπόν ένα τέλειο (όπως αποδεικνύεται) «παιχνίδι» κρυμμένου θησαυρού και έναν γρίφο που το συνοδεύει. Το σύγχρονο κυνήγι θησαυρού θα αποφέρει στον τυχερό και αρκετά έξυπνο νικητή κέρδη πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο εκατομμυριούχος Φεν πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του διαβάζοντας για την τέχνη και συλλέγοντας κομμάτια που ο ίδιος θεωρούσε πως είχαν κάποια αξία. Όταν η επάρατη νόσος του χτύπησε την πόρτα αποφάσισε να βάλει ένα σεβαστό μέρος της περιουσίας του σε ένα μεγάλο παλιό μπαούλο του 1150 μ.Χ, το οποίο θα έκρυβε κάπου στα βουνά (μάλλον) το οποίο θα ήταν και ο μεγάλος στόχος για τους ανθρώπους που θα έμπαιναν στη διαδικασία του κυνηγιού του θησαυρού.

Οι λεπτομέρειες που έκαναν το γρίφο τόσο επιτυχημένο ώστε να παραμένει άλυτος

Το μπαούλο από μόνο του είχε αξία που ξεπερνούσε τις 25.000 δολάρια. Ο θησαυρός που υπήρχε μέσα ήταν ένα τεράστιο κίνητρο για λάτρεις του μυστηρίου και της περιπέτειας.

Μέσα στο πολύτιμο έπιπλο ο Φεν έβαλε μεταξύ άλλων: Οκτώ σμαράγδια, δύο ζαφείρια Κεϋλάνης, πολλά διαμάντια, εκατοντάδες ρουμπίνια, 265 χρυσά νομίσματα, εκατοντάδες ψήγματα χρυσού, δύο αρχαία κινεζικά γλυπτά από νεφρίτη και μερικά προ-κολομβιανά χρυσά βραχιόλια.

Το 2011 ο ετοιμοθάνατος, όπως πίστευε, εκατομμυριούχος δημοσίευσε έναν ιδιαίτερο χάρτη θησαυρού. Ο χάρτης αποτελούνταν από 9 γρίφους που προδίδουν το σημείο που θαμμένος ο θησαυρός. Οι 9 γρίφοι βρίσκονται μέσα σε ένα ποίημα του ίδιου σε μορφή αινιγμάτων. Εκεί περιμένουν ακόμα και σήμερα τον άνθρωπο που θα ξεκλειδώσει τα κρυφά νοήματα και κυρίως θα μπει στο μυαλό του δημιουργού του.

Το ποίημα γράφει: «The Thrill of The Chase» γράφει: «As I have gone alone in there / And with my treasures bold / I can keep my secret where / And hint of riches new and old. / Begin it where warm waters halt / And take it in the canyon down / Not far, but too far to walk. / Put in below the home of Brown. / From there it’s no place for the meek / The end is drawing ever nigh / There’ll be no paddle up your creek / Just heavy loads and water high. / If you’ve been wise and found the blaze / Look quickly down, your quest to cease / But tarry scant with marvel gaze / Just take the chest and go in peace. / So why is it that I must go / And leave my trove for all to seek? / The answers I already know / I’ve done it tired, and now I’m weak / So hear me all and listen good / Your effort will be worth the cold. / If you are brave and in the wood / I give you title to the gold. / Happy hunting!».

Δεν φαίνεται πολύ δύσκολο. Σωστά; Λάθος! Χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης έχουν σπεύσει να ψάξουν τη λύση σε όλα τους τα προβλήματα.

Μάλιστα για να κάνει ακόμα πιο «εύκολη» τη δουλειά των επίδοξων Ιντιάνα Τζόουνς του κόσμου τούτου κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με γενικό τίτλο «Thrill of the Chase». Κυκλοφόρησαν μόλις 5.000 αντίτυπα από το βιβλίο αξίας 35 δολαρίων. Το βιβλίο πωλείται σε ένα μόλις κατάστημα στο Νέο Μεξικό και όπως ήταν φυσικό έγινε ανάρπαστο.

Το αιματηρό κυνήγι του θησαυρού και οι επικρίσεις

Όπως γράφουν πολλά αμερικανικά ΜΜΕ δεν υπάρχει καμία σοβαρή αναφορά ότι κάποιος από τους εξερευνητές βρέθηκε κοντά στο να βρει το θησαυρό. Οπότε παραμένει ένα πολύ καλό και κρυμμένο μυστικό.

Αν φυσικά δεχτούμε ότι υπάρχει. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πατώντας πάνω στο γεγονός ότι όλες οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό κατηγορούν τον Φεν για εμπορική εκμετάλλευση και ότι ο θησαυρός είναι αποκύημα της φαντασίας του για να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα αυτές τις φωνές ενίσχυσε και ο θάνατος ενός άνδρα ο οποίος χάθηκε το 2016 ενώ βρισκόταν σε αναζήτηση του θησαυρού. Η σορός του βρέθηκε 6 μήνες μετά την εξαφάνισή του κοντά στη λίμνη Κοτσίτι στο Νέο Μεξικό. Το 2017 άλλοι δύο άνδρες πέθαναν στα Βραχώδη Όρη και ο χαμός τους συνδέθηκε με το κυνήγι του σεντουκιού.

Ο Φόρεστ Φεν συνεχίζει να φωνάζει ότι ο θησαυρός είναι αληθινός. Μάλιστα σχολιάζει ότι: «Δεν πρέπει να ψάχνετε σε μέρη όπου δεν θα μπορούσε να ανέβει ένας 80χρονος με ένα σεντούκι για να το κρύψει».

Ο θησαυρός λέγεται πως βρίσκεται πιο ψηλά από τα 5.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με τον Φεν να τονίζει πως ο λόγος που παίζει αυτό το παιχνίδι δεν είναι άλλος παρά γιατί θέλει να κάνει τους Αμερικανούς «να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να εξερευνήσουν την ύπαιθρο».

Η προσωπική του εκτίμηση είναι ότι πάνω από 65.000 άνθρωποι αναζητούν αυτή τη στιγμή τον κρυμμένο θησαυρό του.

Αν νιώθετε έτοιμοι και τυχεροί ένα μεγάλο ταξίδι σας περιμένει…