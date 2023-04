Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κορύφωση του Πάσχα και μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα πριν σουβλίσετε τον οβελία είναι αυτό που σίγουρα έχετε ανάγκη για να χαλαρώσετε. Η λέξη «εκδρομή» στο μυαλό σας φέρνει μια νοσταλγία για vintage εικόνες και η λέξη «ταξίδι» είναι πολλές φορές συνδεδεμένη με τη λέξη «πλοίο».

Η Αίγινα, το «νησί των καλλιτεχνών» όπως συχνά αποκαλείται, είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις καλύτερες επιλογές καθώς απέχει 15 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά -περίπου μία ώρα με το πλοίο της γραμμής και με τα ταχύπλοια γύρω στα 40 λεπτά- και «φωνάζει» από την κάθε γωνιά της πόσο ευλογημένος είναι αυτός ο τόπος.

Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αργοσαρωνικού, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας και οφείλει την ονομασία της, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στην κόρη του Θεού Ασωπού Αίγινα, την οποία ερωτεύτηκε ο Δίας και την απήγαγε στο νησί Οινώνη που πήρε τελικά το όνομά της.

Το γραφικό λιμάνι της Αίγινας

Όπως γράφει στο βιβλίο του «Η Αίγινα, ιστορία, αξιοθέατα, μονοτάκια» ο Αντώνης Καλογήρου η Αίγινα αποτέλεσε καταφύγιο για αρκετούς ανθρώπους του πνεύματος όπως ο Ν. Καζαντζάκης, ο Χρ. Καπράλος, ο Κ. Βάρναλης, ο Γ. Μόραλη, ο Ν. Νικολάου, ο Τ. Καλμούχος, η Αργ. Καρύμπακα, ο Γ. Νεγρεπόντης, η Μ. Αραβαντινού, ο Κ. Ανδρέου, ο Γ. Γεραλής, ο Δ. Πικιώτης και δεκάδες άλλοι.

Το λιμάνι της Αίγινας

Έτσι εκτός από τα λατρεμένα της σοκάκια, τα γραφικά ταβερνάκια της, τα εξαιρετικά εστιατόρια, τα παραδοσιακά παντοπωλεία, τα ιδιαίτερα μαγαζιά, την ψαραγορά και τις πολλές εκκλησίες, τα σπίτια των καλλιτεχνών, που βρήκαν το δικό τους «λιμάνι» στο νησί, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό βγαλμένο από παλιά ταινία.

Φτάνοντας στην «καλλονή» του Αργοσαρωνικού την ώρα που κατεβαίνουμε από το πλοίο, στο λιμάνι μας καλοσωρίζει πρώτο το κατάλευκο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού και στη συνέχεια τα ψαροκάικα που βρίσκονται δίπλα το ένα στο άλλο.

Το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού

Λίγο πιο κάτω στέκουν οι πάγκοι με τα φιστίκια και όλα τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού αλλά και οι άμαξες που περιμένουν να ξεναγήσουν τους επισκέπτες.

Ένα από τα «πλωτά» μανάβικα της Αίγινας

Μπροστά στο λιμάνι βλέπουμε τα «πλωτά» μανάβικα γεμάτα με φρέσκα φρούτα και λαχανικά ενώ μια ανάσα από τη θάλασσα ξεπροβάλλουν τα δεκάδες παραδοσιακά καφενεδάκια, οι καφετέριες, τα εστιατόρια αλλά και τα μαγαζιά με σουβενίρ. Στους πιο πίσω δρόμους εκτός από καταστήματα εστίασης βλέπουμε και τα εμπορικά καταστήματα του νησιού.

Οι άμαξες που περιμένουν να ξεναγήσουν τους επισκέπτες

Στα ιστορικά σοκάκια του νησιού, στα γραφικά δρομάκια θαυμάζουμε τα υπέροχα νεοκλασικά σπίτια, με τις επιβλητικές αυλόπορτες και τις περιποιημένες αυλές. Ανάμεσά στα vintage αρχοντικά κτήρια συναντάμε τον ενετικό Πύργο του Μάρκελλου, που στέκει αγέροχος ενώ κοντά του είναι το Κυβερνείο που στέγαζε τον Καποδίστρια και το πρώτο Νομισματοκοπείο της χώρας ενώ περπατώντας μας περιμένει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το εντυπωσιακό καμπαναριό.

Ο ναός της Αφαίας «ακρωτηριασμένος» στην κορυφή του λόφου

Ο ναός της Αφαίας

Ένα από τα πιο ιστορικά αξιοθέατα της Αίγινας είναι ο ναός της Αφαίας που σχηματίζει ισοσκελές τρίγωνο με τους αρχαίους ναούς σε Θησείο και Σούνιο και είναι σχεδόν «ακρωτηριασμένος» θα μπορούσε να πεις κανείς στην κορυφή του λόφου μέσα στο πυκνό πευκοδάσος.

Ο ναός της Αφαίας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το κέντρο του νησιού και είναι ανοιχτός καθημερινά για τους επισκέπτες από τις 10:00 έως τις 17:30.

Αφού επισκεφτείτε τον ναό και κατηφορίσετε στο κέντρο της Αίγινας για να επισκεφτείτε τα παραδοσιακά ταβερνάκια και να δοκιμάσετε του μεζέδες πίνοντας ούζο αξίζει μία στάση για να ανάψετε ένα κερί στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου που είναι στον οικισμό του Κοντού.

Το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου

Στο συγκεκριμένο μοναστήρι συρρέουν κατά χιλιάδες οι πιστοί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για να προσκυνήσουν και να θεραπευθούν. Θεωρείται θαυματουργό καθώς ο Άγιος Νεκτάριος ή Νεκτάριος Πενταπόλεως ή Νεκτάριος Αιγίνης είναι ένας σύγχρονος άγιος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και πιστεύεται πως πραγματοποίησε πολλά θαύματα ενώ βρισκόταν ακόμα εν ζωή.

Το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα αποτελεί όχι μόνο ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εκκλησίες των Βαλκανίων.

Ο ιστορικός Ναυτικός Όμιλος της Αίγινας

Καθετί σε αυτό το νησί έχει τη δική του ιστορία. Αυτό ισχύει και με τον Ναυτικό Όμιλο της Αίγινας που ιδρύθηκε το 1952 και αποτελεί το 5ο ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Παρά τα δύο τελευταία δύσκολα χρόνια της καραντίνας που έφερε η πανδημία ο Ναυτικός Όμιλος της Αίγινας εξακολουθεί να παράγει σε δύο κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται (optimist και Ilca4) αθλητές που σημειώνουν και κατακτούν πολλές επιτυχίες εντός και εκτός Ελλάδος και διαθέτει πτυχιούχους προπονητές με πολυετή εμπειρία.

Μερικές από τις επιτυχίες του Ναυτικού Ομίλου τα τελευταία χρόνια

Μπήτρος Δημήτρης : Πανελλήνια πρωταθλήματα optimist & συμμετοχή στην Εθνική ομάδα για 4 συνεχή χρόνια -7η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κύπρου (2018), 2η Πανευρωπαϊκή νίκη στο Crozon της Γαλλίας (2019).

: Πανελλήνια πρωταθλήματα optimist & συμμετοχή στην Εθνική ομάδα για 4 συνεχή χρόνια -7η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κύπρου (2018), 2η Πανευρωπαϊκή νίκη στο Crozon της Γαλλίας (2019). Χατζίνας Γεώργιος: 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα optimist 2021 & συμμετοχή στην Εθνική ομάδα. 1ος στην διεθνή εβδομάδα eurolymp το 2021

3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα optimist 2021 & συμμετοχή στην Εθνική ομάδα. 1ος στην διεθνή εβδομάδα eurolymp το 2021 Μπήτρος Γεώργιος: 1η θέση U18 Ilca 4 & 3η θέση στη Γενική το 2022 & συμμετοχή στην Εθνική ομάδα

Αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας

Στον όμιλο λειτουργούν τμήματα αρχαρίων για παιδιά από 6 ετών, προαγωνιστικής και ενηλίκων

Φέτος δε θα λειτουργήσουν οι καλοκαιρινές ακαδημίες (τον Ιούλιο και τον Αύγουστο) για νεαρά παιδιά άνω των 6 ετών για να πλαισιώσουν, να γνωρίσουν το όμορφο άθλημα της ιστιοπλοίας που βγάζει πρωταθλητές που τιμούν τη γαλανόλευκη.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας είναι τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Πτερούδης.

Το εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας

Πάνω στον λιμενοβραχίονα στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Αίγινας βρίσκεται το εντευκτήριο όπου ο κάθε επισκέπτης μπορεί να χαλαρώσει, να πιει σε ένα ήσυχο περιβάλλον τον καφέ του αλλά και να απολαύσει πολύ ωραία και γευστικά πιάτα, πάνω στη θάλασσα με απεριόριστη θέα.

«Είναι ένα νησί που κρατάει τη γραφικότητά του και έχει πολλά μέρη να δει ο επισκέπτης» επισημαίνει στο Newsbeast ο Κυριάκος Κλώνος ο οποίος ζει στην Αίγινα και είναι ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μαριδάκι», του All Day Bar «η ΡΕΜΒΗ» και των μπαρ ELLINIKON VINTAGE και ELLINIKON SEA SIDE.

Τα μαγαζιά που αξίζει να επισκεφτείτε στην Αίγινα

Τα Περδικιώτικα

Η εντυπωσιακή κάβα στα Περδικιώτικα

Εάν μείνετε βράδυ στην Αίγινα και θέλετε να απολαύσετε σε μία από τις πιο ιστορικές μπάρες της Ελλάδας ένα ποτό, μία μπύρα ή να δοκιμάσετε κάποιο ξεχωριστό κοκτέιλ στο λιμάνι της Αίγινας θα συναντήσετε το μπαρ Περδικιώτικα το οποίο στεγάζεται σε ένα πανέμορφο κτήριο που είναι διατηρητέο και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά.

Διατηρητέα είναι και η επιχείρηση, το «Καφέ – Μπαρ – Ουζερί “Τα Περδικιώτικα”» κάτι που συμβαίνει σε ελάχιστες επιχειρήσεις της χώρας μας.

Το εσωτερικό από τα Περδικιώτικα με το μοναδικό ζωγραφισμένο στο χέρι ταβάνι

Η ιστορία του κτηρίου που στεγάζονται τα Περδικιώτικα είναι αρκετά παλιά και ιδιαίτερη. Πρώτα λειτούργησε ως χώρος υποδοχή υψηλών προσκεκλημένων του Καποδίστρια όταν ήταν κυβερνήτης της Ελλάδας και ζούσε στην Αίγινα. Στη συνέχεια πέρασε στην ιδιοκτησία του ξακουστού εμπόρου της περιοχής Λαβούτα του οποίου το όνομα έχει και σκαλιστό (από χαράκτη της εποχής) στον πέτρινο υπέρθυρο.

Έπειτα το κτήριο λειτουργούσε ως ανταλλακτήριο προϊόντων, ήταν στην ουσία η πρώτη τράπεζα της Ελλάδος ενώ έχει ένα ζωγραφιστό στο χέρι ταβάνι που δείχνει τον Κερδώο Ερμή, τον θεό – προστάτη του εμπορίου το οποίο αναπαλαίωσε ο ζωγράφος Παύλος Σάμιος.

Τα Περδικιώτικα διατηρούν ακόμη και σήμερα το κλουβί που καθόταν ο ταμίας στο ανταλλακτήριο το οποίο πλέον έχει γίνει κλουβί του DJ.

Το κλουβί του DJ στα Περδικιώτικα

Το μαγαζί ιδρύθηκε το 1977 από τον Ανδρέα Ποντικάκη και έχει αλλάξει ανά τα χρόνια αρκετούς ιδιοκτήτες.

Στα Περδικιώτικα έχει δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή στην επιμέλεια μίας πολύ ωραίας λίστα με μπύρες (με πολλές ετικέτες κυρίως από μικρές ζυθοποιίες ελληνικές), μίας πολύ πλούσιας λίστας με ποτά και μίας ιδιαίτερης λίστας με αρκετά house inspired πρωτότυπα κοκτέιλ.

Εκεί θα ακούσετε μόνο ξένη, χορευτική μουσική σε ρυθμούς Disco, New Disco, New funk και New Soul και εάν επισκεφτείτε το μαγαζί το καλοκαίρι κάνει διάφορα events με διάσημους DJs από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ στην έναρξη της θερινής σεζόν στον κατάλογο προστίθεται και το μενού φαγητού, τα τελευταία χρόνια με εύκολα αλλά signature πια πιάτα, όπως το διάσημο burger.

Τα Περδικιώτικα βρίσκονται στην οδό Αφαίας 38, τον χειμώνα είναι ανοιχτά τα Σαββατοκύρια, το Πάσχα όπως και όλες τις αργίες ανοιχτά όλες τις ημέρες ενώ από τον Ιούνιο είναι ανοιχτά καθημερινά.

Το εσωτερικό από το μπαρ «Τα Περδικιώτικα»

Το εξωτερικό από τα Περδικιώτικα

Μαριδάκι

Το Μαριδάκι είναι η πιο παλιά ταβέρνα του νησιού, ένα παραδοσιακό εστιατόριο με έμφαση κυρίως στο ψάρι.

Αποτελεί έναν εμβληματικό χώρο του νησιού με θέα το λιμάνι της Αίγινας και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1948.

Το καρπάτσιο χταπόδι με πίκλα φινόκιο και βινεγκρέτ ροζ γκρέιπφρου από το εστιατόριο «Μαριδάκι»

Το εξαιρετικό μενού του που είναι βασισμένο στα ντόπια προϊόντα και καναδεικνύει τις μαγειρικές αξίες του νησιού φέρει την υπογραφή του γνωστού chef Σταύρου Λορέντζου.

Το πιάτο «Αχινός μακαρονάδα» από το «Μαριδάκι»

Το εστιατόριο που κουβαλάει μια ιστορία επτά και πλέον δεκαετιών ανακαινίστηκε ολικώς πριν από σχεδόν χρόνο από τον νέο του ιδιοκτήτη Κυριάκο Κλώνο και μπερδεύει την παράδοση με πιο έντονες και ιδιαίτερες γεύσεις.

Το Μαριδάκι βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 4.

Ουζερί «Ο Σκοτάδης»

«Ο Σκοτάδης» ξεκίνησε το «ταξίδι» του το 1945 ως παραδοσιακός καφενές πλέον όμως έχει εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Αίγινας για ψάρι. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να απολάυσουν το ουζάκι τους ή το κρασί τους με θαλασσινούς μεζέδες και φυσικά απίστευτη θεά.

Τα πιάτα του συνδυάζουν το παραδοσιακό με το μοντέρνο, με έναν ιδιαίτερο αέρα υψηλής γαστρονομίας. Τα φαγητά του μπλέκουν τις κλασικές θαλασσινές γεύσεις με πιο πικάντικα υλικά αποδεικνύοντας πως ο αχινός πίνεται σε σφηνάκι, ο μαρινάτος γαύρος με ξύσμα λεμονιού είναι γλύκισμα και το Bloody Mary θέλει τη γαρίδα του.

Το Bloody Mary με γαρίδα του Σκοτάδη

«Ο Σκοτάδης» αποτελεί στέκι για ντόπιους αλλά και για όσους αγαπούν και επισκέπτονται συχνά το νησί και έχει θέα το λιμάνι αλλά ένα από τα «πλωτά» μανάβικα.

Το ουζερί «Σκοτάδης» βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας 46.

Η «Ρέμβη»

«Η Ρέμβη» είναι ένα All day Café που βρίσκεται στο λιμάνι της Αίγινας και καλύπτει όλα τα γούστα όλες τις ώρες της ημέρας καθώς είναι ανοιχτό από το πρωί έως το βράδυ.

Άνοιξε το 2009 έχει brunch, pizza, burgers, σαλάτες αλλά και άλλα πιάτα με κυρίως Γαλλική φιλοσοφία ενώ έχει και cocktails.

Η Ρέμβη βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51.

Panagakis Crêpe • Café

Το κατάστημα Panagakis Crêpe – Café βρίσκεται στην παραλία της Αίγινας δύο μόλις λεπτά με τα πόδια από το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Πρόκειται για μια εστιατορική κρεπερί που από το 1989 προσφέρει στους θαμώνες του, στους ντόπιους και στους επισκέπτες του νησιού, χειροποίητες κρέπες και βάφλες ακολουθώντας πίστα τη μοναδική παραδοσιακή του συνταγή.

Οι επισκέπτες του καταστήματος μπορούν να απολαύσουν πολλές επιλογές ελληνικού πρωινού όπως τις περιβόητες τηγανίτες της γιαγιάς και την παραδοσιακή στραπατσάδα με φέτα και φρέσκα λαχανικά. Το κατάστημα επίσης σερβίρει σαλάτες, ζυμαρικά, smash burgers, εξωτικά κοκτέιλ με premium ποτά όπως το signature zombie μας.

Ο φρεσκοκαβουρδισμένος καφές του Panagakis Crêpe • Café ψήνεται αποκλειστικά για το κατάστημα στο τοπικό καφεκοπτείο.

Η θέα από το μπαλκόνι του ορόφου είναι μοναδική ενώ το κατάστημα διαθέτει και αυλή στο πίσω μέρος του.

Το Panagakis Crêpe • Café βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 20.

Ellinikon Vintage και Ellinikon Seaside

Το Ellinikon Seaside

Μια ακόμη επιλογή για όσους μείνουν στην Αίγινα βράδυ και θέλουν να απολαύσουν ποτό είναι τα «αδερφάκια» Ellinikon Vintage και Ellinikon Seaside.

Το Ellinikon Vintage είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και μετά το Πάσχα καθημερινά ενώ το Ellinikon Seaside ανοίγει κυρίως τις γιορτές και από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και μετά θα είναι ανοιχτά από Τετάρτη έως Σάββατο.

Το Ellinikon Vintage

Το Ellinikon Vintage βρίσκεται στην Ιωάννη Καποδίστρια 7 και το Ellinikon Seaside στην Ακτή Τότη Χατζή 10.

Καλό σας ταξίδι και καλή Ανάσταση!