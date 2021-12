Την τελευταία δεκαετία, η Airbnb κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς και αγαπημένους ιστότοπους ενοικίασης κατοικίας διακοπών. Ενώ λίγοι είναι οι celebrities που προσφέρουν τα σπίτια τους προς ενοικίαση στη δημοφιλή πλατφόρμα, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ενοικιάσεις που προηγουμένως ανήκαν σε μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα στο Χόλιγουντ. Παρακάτω, λοιπόν, θα βρείτε τέσσερις εκπληκτικές κατοικίες αγαπημένων σταρ που μπορεί κανείς να νοικιάσει στο Airbnb.

Τζούλι Άντριους

Εκτός του ότι είναι η πρώην κατοικία της διάσημης ηθοποιού Τζούλι Άντριους, το Rubber House που περιλαμβάνεται στο Airbnb έχει μια πραγματικά πλούσια ιστορία. Δεδομένου ότι το Rubber House χτίστηκε αρχικά για τον διάσημο χορογράφο Eugene Loring και τον σεφ σύντροφό του, είναι λογικό ότι η μοντέρνα δομή θα στεγάζει όχι μόνο μια υπέροχη κουζίνα κατάλληλη για έναν επαγγελματία, αλλά και ένα εκπληκτικό στούντιο χορού. Το Rubber House πραγματικά επιτρέπει στους επισκέπτες να γίνουν ένα με τη φύση λόγω της αγροτικής περιοχής στην οποία βρίσκεται, ενώ τους βυθίζει στην πολυτέλεια με ανέσεις υψηλής τεχνολογίας, όπως μια υπέροχη διπλή μπανιέρα στο αναβαθμισμένο κύριο μπάνιο.

Φωλιασμένο σε μια καταπράσινη πλαγιά λόφου στα βόρεια της Νέας Υόρκης, η τιμή ενοικίασης για το Rubber House ξεκινά από τα 800 δολάρια ανά διανυκτέρευση. Το σπίτι βρίσκεται σε ειδική τοποθεσία δίπλα στο φυσικό καταφύγιο Mohonk, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες του μοντέρνου και μοναδικού σπιτιού έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση σε κοντινά μονοπάτια πεζοπορίας και λίμνες. Αν και η κύρια κρεβατοκάμαρα έχει θέα 270 μοιρών σε ένα ιδιωτικό λιβάδι, το πιο αξιοσημείωτο μέρος του σπιτιού είναι σίγουρα η κουζίνα του σεφ, η οποία διαθέτει θολωτό γυαλί μαζί με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή.

Τζίμι Χέντριξ

Αυτή η ρομαντική και ιδιωτική κατοικία στη Χαβάη ήταν το σπίτι στο οποίο έμεινε ο Τζίμι Χέντριξ το 1970 στα γυρίσματα του «Rainbow Bridge». Στο νησί Maui, οι επισκέπτες του Gingerbread House θα ζήσουν απίστευτες στιγμές μέσα στην πλούσια βλάστηση σε μια περιφραγμένη ιδιοκτησία, διασφαλίζοντας ότι η ιδιωτικότητα και η ηρεμία παραμένουν στο επίκεντρο.

Η κατοικία απέχει μόλις δύο λεπτά από μερικά από τα καλύτερα τοπικά καταστήματα και εστιατόρια, καθώς και μόλις 10 λεπτά από τις εκπληκτικές, αμμώδεις παραλίες του Maui. Αν και χτίστηκε αρχικά τη δεκαετία του 1930, αυτή η γοητευτική εξοχική κατοικία έχει ανακαινιστεί και διαθέτει ένα τεράστιο, ειδικά κατασκευασμένο ντους με πλακάκια, ψηλές οροφές με μεγάλα παράθυρα, τηλεόραση και internet υψηλής ταχύτητας.

Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ

Η διαχρονική Zelda Suite στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα ανήκε στον διάσημο συγγραφέα Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ και την εξίσου ταλαντούχα σύζυγό του, Ζέλντα. Αυτή η ιστορική κατοικία Airbnb φιλοξενεί το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στους Φιτζέραλντ σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ ζούσαν εδώ το 1931 και το 1932, και οι δύο συγγραφείς έγραψαν μέρη των «Save Me The Waltz» και «Tender is The Night», επιτρέποντας στους επισκέπτες να καθίσουν στο ίδιο δημιουργικό περιβάλλον με αυτούς τους δύο θρυλικούς εκπροσώπους της λογοτεχνίας.

Μετά την αναχώρηση των Φιτζέραλντ, το σπίτι χωρίστηκε σε τέσσερα ξεχωριστά διαμερίσματα, με τον κάτω όροφο να στεγάζει το Μουσείο Φιτζέραλντ. Αν είστε συγγραφέας ή λάτρης της λογοτεχνίας, αυτό το Airbnb σίγουρα θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον. Αν και υπήρξαν μερικές ανακατασκευές, η σουίτα Zelda παρέμεινε όσο το δυνατόν πιο ακριβής για να διατηρήσει την αίσθηση της δεκαετίας του ’20 και του ’30, παρέχοντας μια αληθινή ιστορική εμπειρία. Τα έπιπλα του σαλονιού, μάλιστα, δωρίστηκαν από την οικογένεια του παιδικού φίλου της Ζέλντα, επιμελώντας μια τόσο οικεία και προσωπική εμπειρία.

Red Hot Chili Peppers

Το Casa Cortez Airbnb, στο Μεξικό, που ανήκε στο παρελθόν στον Τσαντ Σμιθ, τον ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, είναι σίγουρα ένα από τα πιο πολυπόθητα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στη συγκεκριμένη λίστα. Αυτό το υπέροχο σπίτι έχει 24ωρη ασφάλεια και βρίσκεται σε μια περιφραγμένη κοινότητα που απέχει μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Cabo San Lucas. Απολαύστε τη θέα στον ωκεανό καθώς βουτάτε στην πισίνα υπερχείλισης πριν κατευθυνθείτε στην παραλία Playa Del Rey για κολύμβηση με αναπνευστήρα, αλεξίπτωτο, καγιάκ, καταδύσεις και πολλά άλλα.