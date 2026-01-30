Σφηνωμένη στην καρδιά ενός απότομου βράχου στη χαράδρα του Λούσιου, η Μονή Τιμίου Προδρόμου αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της Πελοποννήσου και όχι μόνο.

Η μονή είναι χτισμένη περίπου 200 μέτρα πάνω από την κοίτη του ποταμού, και καθώς μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, προκαλεί δέος στον επισκέπτη. Ωστόσο, πέρα από την επιβλητική της όψη, η Μονή Τιμίου Προδρόμου έχει και σημαντική ιστορική κληρονομιά, αφού κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, λόγω στρατηγικής θέσης αποτέλεσε καταφύγιο αμάχων, ορμητήριο αγωνιστών και νοσοκομείο για τους τραυματίες.

Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Δημητσάνα και τη Στεμνίτσα, και χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, αν και υπάρχουν αναφορές για ίδρυσή της τον 12ο αιώνα. Η μονή ξεχωρίζει και για τις σημαντικές τοιχογραφίες της, παρά το γεγονός ότι έχουν υποστεί φθορά και ανάγονται στον 16ο αιώνα. Από το μπαλκόνι της μπορεί να θαυμάσει κανείς την απεριόριστη θέα στο φαράγγι του Λούσιου, στην άλλη άκρη του οποίου βρίσκεται η μονή Φιλοσόφου.

