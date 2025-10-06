Είναι το πιο ξακουστό Μαστοροχώρι δίπλα στον Γράμμο, το οποίο πέρα από τη φυσική του ομορφιά, είναι γνωστό και για τους «πελεκάνους», τους τεχνίτες που σμίλευαν την πέτρα, φτιάχνοντας γεφύρια στον κόσμο, ακόμη και εκτός των ελληνικών συνόρων, όπως στην Αμερική και το Σουδάν.

Ο λόγος για την Πυρσόγιαννη, έναν παραδοσιακό οικισμό, με έντονα τα ηπειρώτικα χαρακτηριστικά, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα. Σπίτια χτισμένα από πέτρα, καλντερίμια λιθόστρωτα, από πάνω ο Γράμμος, από κάτω η κοιλάδα του Σαραντάπορου, η Πυρσόγιαννη είναι σίγουρα το μέρος που πρέπει να επισκεφτείς κάποια στιγμή στη ζωή σου.

Το χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων σε πλαγιά του Γράμμου, έχει θέα στην κοιλάδα του μεγάλου ποταμού της περιοχής, του Σαραντάπορου, ενώ απολαμβάνει τον «εναγκαλισμό» πυκνού δάσους γύρω της. Ορόσημο της Πυρσόγιαννης είναι ο επιβλητικός ναός του Αγίου Γεωργίου με το εντυπωσιακό καμπαναριό. Είναι χτισμένος στη θέση παλαιότερου ναού, που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα.

Στην πλατεία της Κόκα-Καρυάς, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον καφέ ή το τσιπουράκι του. Το καλοκαίρι η Πυρσόγιαννη «πλημμυρίζει» με επισκέπτες, όμως και τον χειμώνα διαθέτει τις βασικές υποδομές εστίασης και φιλοξενίας επισκεπτών.

