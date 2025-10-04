Όσες λέξεις και αν ψάξεις να βρεις για να περιγράψεις τη λίμνη Κερκίνη, μοιάζουν λίγες για να αποτυπώσουν όλη αυτή τη μαγεία που την περιβάλλει. Γιατί, αλήθεια, δεν είναι μια απλή λίμνη. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής, αλλά κι ένας σημαντικός υδροβιότοπος που απέχει μόλις 35 χλμ. από τις Σέρρες.

Εξάλλου, εντάσσεται στους 10 Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας (γνωστοί και ως Υγρότοποι Ramsar) και περιλαμβάνεται στις 196 Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας. Μικρά χωριά, παραλίμνια δάση, νεροβούβαλοι, πλήθος ψαριών, εκατοντάδες είδη άγριων πουλιών, εκ των οποίων και κάποια προστατευόμενα ή υπό εξαφάνιση, και πλήθος φυτών συνθέτουν το εξαιρετικής ομορφιάς σκηνικό της Κερκίνης. Πρόκειται για μία τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε όταν κατασκευάστηκε το 1932 το φράγμα στον ποταμό Στρυμόνα στο χωριό Λιθότοπος. Μέχρι τότε ήταν μία μικρή λίμνη με έλη.

Απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Σερρών, κάτω από το βουνό Μπέλες και στα νερά της φιλοξενούνται περισσότερα από 300 είδη πουλιών, όπως αργυροπελεκάνοι, ερωδιοί, κορμοράνοι και φλαμίνγκο που καταφτάνουν στην Κερκίνη μέχρι τον Νοέμβριο για να ξεχειμωνιάσουν στον νότο, καθώς και θηλαστικά όπως βίδρες και βουβάλια. Όσοι επισκέπτονται τη λίμνη δεν παραλείπουν μία βαρκάδα με τις παραδοσιακές «μπλάβες», τις ειδικές βάρκες που πλέουν ακόμα και σε πολύ ρηχά νερά. Για θέα στην Κερκίνη που θα σας κόψει την ανάσα, κάντε μια στάση στο χωριό Λιθότοπος, που βρίσκεται δίπλα στο φράγμα.

Αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, η οποία συντονίζεται από την παγκόσμια ομοσπονδία περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προστασία των πουλιών BirdLife International. Το Παράρτημα Κερκίνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ θα γιορτάσει τη φθινοπωρινή μετανάστευση των πουλιών, με τη Γιορτή Πουλιών και με εκδηλώσεις στο Ανατολικό Ανάχωμα της Λίμνης Κερκίνης, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.

