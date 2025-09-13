Είναι γεγονός πως όλοι μας ξέρουμε την Κάλυμνο ως το «νησί των σφουγγαράδων», καθώς έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αλιεία, την επεξεργασία και το εμπόριο του σφουγγαριού.

Κι όμως, τα τελευταία χρόνια η Κάλυμνος έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή αναρριχητικό προορισμό παγκοσμίως, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που την αποκαλούν ακόμη και «Μέκκα της αναρρίχησης». Μάλιστα, η εφημερίδα «New York Times» σε παλαιότερο αφιέρωμα με θέμα τον αναρριχητικό τουρισμό, είχε γράψει για το ελληνικό νησί πως αποτελεί «χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης» και ότι «από την εισαγωγή της αναρρίχησης στην τοπική οικονομία το 1997 έχουν καθιερωθεί περισσότερες από 3.400 διαδρομές, οδηγώντας σε αύξηση των επισκεπτών στο νησί. Αποτέλεσμα είναι πολλές υπηρεσίες φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των εστιατορίων αλλά και της διάθεσης εξοπλισμού, να γνωρίσουν ιδιαίτερη άνθηση».

Είναι γεγονός πως οι Καλύμνιοι στήριξαν με πάθος και αφοσίωση το εγχείρημα, δημιουργώντας μια νέα ταυτότητα για το νησί. Κι εκεί που οι άλλοι έβλεπαν απλά… πέτρες, εκείνοι είδαν μία νέα ευκαιρία ανάπτυξης του τόπου τους, που τόσο αγαπούν. Έτσι, η Κάλυμνος δεν άργησε να αποκτήσει μεγάλη φήμη στην παγκόσμια κοινότητα των αναρριχητών, οι οποίοι καταφτάνουν στο νησί των Δωδεκανήσων από όλα τα μήκη και πλάτη της γης τα τελευταία χρόνια.

Βράχοι ασβεστόλιθου, αμέτρητες απόκρημνες πλαγιές και πέτρινες προεξοχές, πάντα με φόντο τη συγκλονιστική θέα του Αιγαίου, είναι οι λόγοι που κανένα άλλο μέρος δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Εδώ, δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι αρχάριος ή πρωταθλητής, καθώς οι επιλογές είναι άπειρες και για όλα τα επίπεδα δυσκολίας. Επίσης, υπάρχουν έμπειροι δάσκαλοι που θα σας μυήσουν σε αυτή τη μοναδική αναρριχητική εμπειρία.

Αναρριχητικές διαδρομές υπάρχουν κατά μήκος της δυτικής και βορειοδυτικής ακτής του νησιού. Όλες είναι εύκολα προσβάσιμες. Ωστόσο, το χωριό Μασούρι θεωρείται η «πρωτεύουσα» της αναρρίχησης στο νησί. Η άνοιξη και το φθινόπωρο θεωρούνται οι καλύτερες περίοδοι για αναρρίχηση.

Μάλιστα, αυτή την εποχή, κάθε Οκτώβριο ή Νοέμβριο πραγματοποιείται το Διεθνές Αναρριχητικό Φεστιβάλ Καλύμνου, το οποίο προσελκύει χιλιάδες αναρριχητές. Περιλαμβάνει αναρριχητικούς μαραθωνίους, μαθήματα, διαγωνισμούς, καθώς και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις αθλητών, εκθέσεις, πολιτιστικά δρώμενα και πάρτι.