Περίπου μία ώρα μακριά από την Αθήνα, η Ανατολική Κορινθία αποτελεί δημοφιλή προορισμό ακόμη και για ημερήσιες αποδράσεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κεχριές, Λουτρά Ωραίας Ελένης, Κόρφος είναι κάποια από τα δημοφιλή μέρη της περιοχής που «πλημμυρίζουν» από κόσμο το καλοκαίρι, για δροσερές βουτιές στα νερά του Σαρωνικού και φαγητό στις ταβέρνες της περιοχής.

Ωστόσο, η Ανατολική Κορινθία δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα μωσαϊκό φύσης, ιστορίας και γεύσης. Ένα μέρος σχεδόν ανεξερεύνητο που όσα περισσότερα ανακαλύπτεις γι’ αυτό, τόσο πιο πολύ εντυπωσιασμένος/η μένεις. Ακόμη και κάτοικοι του ίδιου του νομού δεν γνωρίζουν τους «θησαυρούς» και τις ομορφιές που κρύβει η περιοχή τους. Και η πρωτοβουλία του Δήμου Κορινθίων, με τη διοργάνωση για δεύτερη χρονιά των «Θαλασσινών Ημερών 2025» και τη φιλοδοξία να καταστεί θεσμός για τον νομό, έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της Κορινθίας ως πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κορινθίων διοργάνωσε ένα τριήμερο δημοσιογραφικό ταξίδι εξοικείωσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κορυφαίων μέσων ενημέρωσης, ανάμεσα τους και το Newsbeast, από τις 30 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία που επιμελήθηκε από την Αντιδημαρχία Τουρισμού Δήμου Κορινθίων ανέδειξε τις διαφορετικές όψεις της περιοχής μέσα από ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα δράσεων, που συνδύασε την πλούσια τοπική πολιτισμική και γαστρονομική κληρονομιά με μοναδικές θαλάσσιες εμπειρίες. Με έδρα την Αλμυρή και διαμονή στα πολυτελή καταλύματα Nereides Luxury Villas ξεκίνησε το οδοιπορικό της ομάδας.

Παραθαλάσσιος οικισμός Κόρφου

Στα νοτιοανατολικά όρια του νομού βρίσκεται η παραλία του Κόρφου, η οποία μετατράπηκε σε σκηνικό γιορτής με τη συμμετοχή χορευτικών και πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής σε μια βραδιά που ανέδειξε τη ζωντάνια της τοπικής παράδοσης. Στην ίδια παραλία το εστιατόριο «Όστρακο» προσφέρει γεύσεις φρέσκων θαλασσινών με θέα τον Αργοσαρωνικό.

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλάμβανε επίσκεψη στα χωριά Σοφικό και Αγγελόκαστρο.

Το καφενείο του Συλλόγου Γυναικών Σολυγείας «Λέλα Ιατρίδη»

Κατά την επίσκεψή μας στο όμορφο Σοφικό, μας υποδέχτηκαν εγκάρδια στον φιλόξενο χώρο τους -που ήταν κάποτε καφενείο στο οποίο σύχναζαν αποκλειστικά οι άνδρες του χωριού- οι γυναίκες του Γυναικείου Συλλόγου Σολυγείας «Λέλα Ιατρίδη», που φέρει τιμητικά το όνομα της συζύγου του κυβερνήτη του θρυλικού υποβρυχίου «Παπανικολής», Μιλτιάδη Ιατρίδη, ο οποίος καταγόταν από το Σοφικό.

Ο Σύλλογος από το 2020 μέχρι σήμερα, αποτελεί σημαντικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες του είναι η διάσωση και καταγραφή παλαιών αντικειμένων, που συνδέονται με τη λαογραφία του Σοφικού. Η συλλογή και η προστασία αυτών των αντικειμένων συνδέεται άρρηκτα με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής, προσφέροντας πολύτιμο υλικό για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και παράδοσης.

Άγρια Δύση στο Σοφικό Κορινθίας

Στην καρδιά μιας καταπράσινης κοιλάδας του Σοφικού, το «The Ranch» προσφέρει μια μοναδική εμπειρία δράσης, ψυχαγωγίας και μάθησης. Από το 2001 λειτουργεί ως παιδική κατασκήνωση για παιδιά 6-16 ετών και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ως θεματικό πάρκο, καλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον κόσμο της φύσης, του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας. Ξύλινα σπιτάκια, αθλητικές εγκαταστάσεις και θεματικά events σμίγουν αρμονικά με το περιβάλλον, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό καθοδηγεί με ασφάλεια και φροντίδα κάθε δραστηριότητα.

Ξενάγηση και γεύμα στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας

Στα νοτιοανατολικά του νομού Κορινθίας, κτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων, στη νότια πλευρά του όρους Πολίτης ή Πουλαγέζα, δεσπόζει το Αγγελόκαστρο. Το Βυζαντινό Κάστρο, στα δυτικά του χωριού, με αιώνες ιστορίας, φέρει μνήμες από την εποχή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, ενώ η αρχιτεκτονική του μαρτυρεί στρατηγική σημασία και αμυντικές τεχνικές της περιόδου.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα τείχη, να εξερευνήσουν τους χώρους του και να γνωρίσουν τα αρχαιολογικά ευρήματα που αναδεικνύουν τη ζωή και τον πολιτισμό της περιοχής. Στο ήσυχο χωριό Αγγελόκαστρο, η παραδοσιακή ταβέρνα «Ο Πατίκας», προσφέρει μια αυθεντική γευστική εμπειρία της ελληνικής κουζίνας σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Η ημέρα κορυφώθηκε στο Θέατρο Σοφικού με συναυλία της εκρηκτικής Ελεονώρας Ζουγανέλη, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Θαλασσινών Ημερών 2025».

Εκεί όπου η παράδοση συναντά τη γεύση

Η τρίτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην αγροδιατροφική και φυσική ταυτότητα του Δήμου. Το ελαιοτριβείο «Μάρκελλος», στο Γαλατάκι Κορινθίας, αποτελεί σημείο αναφοράς για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου, συνδυάζοντας παράδοση και σύγχρονες τεχνικές. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά όλη τη διαδικασία παραγωγής, από τη συγκομιδή των ελιών μέχρι την τελική τυποποίηση του προϊόντος, μαθαίνοντας τα μυστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Το οικογενειακό ελαιοτριβείο δίνει έμφαση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα, ενσωματώνοντας φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Παράλληλα, προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές γευστικές εμπειρίες και τη δυνατότητα να γνωρίσουν την τοπική γαστρονομική παράδοση μέσα από τα προϊόντα του.

Παραθαλάσσιες οάσεις της Κορινθίας

Το Φραγκολίμανο και το Αμμόνι, δύο από τις πιο γραφικές παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Κορινθίας, συνδυάζουν κρυστάλλινα νερά, καταπράσινα τοπία και ήρεμη ατμόσφαιρα. Η παραλία του Φραγκολίμανου, ιδανική για μπάνιο, θαλάσσια σπορ και χαλάρωση, συνδυάζει φυσική ομορφιά και ελεύθερους χώρους για οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Το Αμμόνι διακρίνεται για την ήσυχη παραλία του και την παραδοσιακή αλιευτική κουλτούρα της περιοχής. Στο Φραγκολίμανο, η παραθαλάσσια ταβέρνα «Το λιοτρίβι του παππού» προσφέρει φρέσκα ψαρικά – και όχι μόνο, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Παράδεισος βιοποικιλότητας στην καρδιά της Κορινθίας

Ο υδροβιότοπος Κοκκώσι, αποτελεί μοναδικό φυσικό καταφύγιο με πλούσια βιοποικιλότητα και σημαντική οικολογική αξία. Το Κοκκώσι συνδέεται με τη θάλασσα της Αλμυρής και δημιουργείται από την εκροή των υφάλμυρων υδάτων που πηγάζουν από τον παρακείμενο λόφο. Το οικοσύστημα φιλοξενεί ποικιλία πουλιών, υδρόβιων ειδών και φυτών, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες παρατήρησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε καλά διαμορφωμένα μονοπάτια, να γνωρίσουν τις οικολογικές λειτουργίες του υγροτόπου και να συμμετάσχουν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με δρώμενα από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους στην παραλία Αλμυρής και μεσογειακές γεύσεις στο «Kokos» Restobar.

Ο δήμαρχος Κορινθίων, κ. Νίκος Σταυρέλης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, για την πρωτοβουλία: «Η Σολυγεία και ο Σαρωνικός αποτελούν δύο Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας μοναδικής ομορφιάς, όπου η θάλασσα συναντά το βουνό και δημιουργείται ένα τοπίο που γοητεύει κάθε επισκέπτη. Ως Δήμος Κορινθίων δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη των δύο ενοτήτων, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και επενδύοντας σε έργα υποδομής που θα στηρίξουν τη βιώσιμη πρόοδό τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι δύο παραλίες μας έχουν βραβευθεί με “Γαλάζια Σημαία”, στην Αλμυρή και τον Κόρφο, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την καθαρότητα των νερών μας. Φέτος το καλοκαίρι, η τουριστική κίνηση ήταν αυξημένη σε όλο τον δήμο, με ιδιαίτερη ένταση στην παραλιακή ζώνη της Σολυγείας και του Σαρωνικού, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι επισκέπτες αναγνωρίζουν την αξία του τόπου μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια τις παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις υποδομές, να ενισχύουμε την εξωστρέφεια και να προσφέρουμε σε κατοίκους και επισκέπτες μια εμπειρία αντάξια της φυσικής ομορφιάς που διαθέτουμε.».