Αν είστε φαν του σύμπαντος της Marvel, και δη του «Wolverine», τότε έχετε στο μυαλό σας εικόνες από το ξεχωριστό χωριό της Ιαπωνίας, το οποίο μπορεί να έζησε μέρες δόξας λόγω της χολιγουντιανής ταινίας, όμως, στην πραγματικότητα, χρόνια μετά, εξακολουθεί να κινείται στους δικούς του νωχελικούς ρυθμούς.

Αυτοί οι ρυθμοί, άλλωστε, είναι ο λόγος που κάνουν το Τομονούρα, δημοφιλή προορισμό των Ιαπώνων που επιζητούν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από το Τόκιο ή το Κιότο. Πρόκειται για ένα χωριό που βρίσκεται στη μαρτυρική Χιροσίμα και κατέχει προνομιακή θέση στην ακτή της εσωτερικής θάλασσας Seto, ενώ μετρά μια ιστορία για περισσότερα από 1.400 χρόνια.

Οι Ιάπωνες (αλλά και οι λάτρεις του σύμπαντος της Marvel), σύμφωνα με το CNN Travel, το γνωρίζουν ως το κινηματογραφικό σκηνικό της ταινίας «The Wolverine» της Marvel, καθώς και ως την έμπνευση για το animation του Studio Ghibli «Ponyo on the Cliff by the Sea». Ωστόσο, παραμένει σχετικά άγνωστο στους ξένους επισκέπτες, παρά την εύκολη πρόσβαση με λεωφορείο -με μια διαδρομή 30 λεπτών- από το σταθμό Fukuyama, μια στάση του τρένου Shinkansen που συνδέει το Τόκιο με τη Χιροσίμα.

Το Τομονούρα βρίσκεται στο παράκτιο κέντρο του Εθνικού Πάρκου Setonaikai, το οποίο ιδρύθηκε το 1934 ως ένα από τα πρώτα εθνικά πάρκα της Ιαπωνίας. Αν και κανείς δεν γνωρίζει την προέλευση του χωριού, αναφέρεται σε οκτώ από τα παλαιότερα ποιήματα tanka της Ιαπωνίας, που γράφτηκαν μεταξύ 600 και 750 μ.Χ.

Τοποθετημένο σε μια χερσόνησο όπου συγκλίνουν τα ρεύματα που έρχονται από την ανατολή και τη δύση, το λιμάνι του άκμασε αρκετά κατά τα παλαιότερα χρόνια. Επειδή τα πλοία έπρεπε να περιμένουν την αλλαγή της παλίρροιας και τους ευνοϊκούς ανέμους για να τα μεταφέρουν ξανά, το χωριό ήταν γνωστό ως shiomachi no minato, κυριολεκτικά το «λιμάνι που περιμένει την παλίρροια».

Οι παλίρροιες λέγεται ότι έφεραν όλα τα είδη ταξιδιωτών, όπως εμπόρους, φεουδάρχες, πολεμιστές, πειρατές, συγγραφείς, επαναστάτες, ολλανδούς εμπόρους από το Ναγκασάκι, αλλά και κορεάτες απεσταλμένους.

Ο μόνος δρόμος μέσα στο χωριό, που είναι περικυκλωμένο από βουνά από τη μια πλευρά και τη θάλασσα από την άλλη. Εδώ, οι επισκέπτες θα συναντήσουν πολλά ιστορικά αξιοθέατα και ναούς, αλλά κι ένα σημαντικό μνημείο, τον Τύμβο Ταφής για το Αποκομμένο Κεφάλι του Γιαμανάκα Σικανόσουκε. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας πιστός υπηρέτης που προσπάθησε να δημιουργήσει στρατό μετά τη δολοφονία του αφέντη του, ο Γιαμανάκα έχασε κυριολεκτικά το κεφάλι του, το οποίο εκτέθηκε εδώ για να το δουν όλοι.